專家拆局｜稅貸無平息年代　借30萬做一年定存　仍可賺息8500蚊？

又到年尾打工仔收到綠色炸彈的日子，高息環境下今年稅貸利息普遍高於去年，但不少銀行稅貸標榜「最低」實際年利率，仍有低於2厘！由於港元定期存款普遍有4厘以上，部分更有5厘或以上，乍聽之下似乎存在「套息」水位！但實際差異非常大，以一般打工仔可申請到的30萬元稅貸額及還款期12個月來比較，幾乎全線升近5厘或以上，幾近「無肉食」。有專家表示，如果有周轉需要，稅貸仍然是可以考慮，但宜留意推廣條款以及流動性風險，由於需要每月還款，做定存得利肯定不會如表面上高。



以一般打工仔可申請到的30萬元稅貸額及還款期12個月來比較，今年實際年利率幾乎全線升近5厘或以上，做定存「套息」幾近「無肉食」。（鄭子峰攝）

小額稅貸利率 翻近兩倍

美國加息周期雖然已步入尾聲，但息口持續高企，一般打工仔其實難以再有「平錢」借。不少銀行稅貸標榜「最低」實際年利率低至2厘以下，均需要貸款額達150萬元或200萬元門欄，若以30萬元稅貸額及還款期12個月來比較，相較去年銀行稅貸實際年利率介乎2.01厘至4.28厘，今年多升破5厘。例如，以去年實際年利率最低2.01厘的東亞銀行為例，今年實際年利率高達5.63厘，升幅逾1.8倍。

坊間標榜「最低」實際年利率少於兩厘，依舊有不少「要求」，龍頭大行滙豐也推出稅貸最低實際年利率1.68厘，但門欄為貸款額150萬元以上。（路透社）

超低息稅貸 「大戶」限定

至於坊間標榜「最低」實際年利率少於兩厘，依舊有不少「要求」。目前市面上稅貸標榜的「最低」實際年利率，最為吸引的為大新銀行推出的「零息」稅貸，並結合3個月定存額外2厘優惠，但留意相關細則，稅貸貸款額最高僅為10萬元，還款期需為6個月，並要同時成功申請及提取不少於交稅貸款額及還款期6個月或以上之分期貸款。舉例來說，分期貸款獲批貸款額為10萬元，還款期6個月，實際年利率高達9.41厘。若單純僅做30萬元稅貸額，還款期12個月，實際年利率高達6.09厘，全期利息達到9,720元。

此外，其他銀行包括四大行、工銀亞洲、花旗及信銀國際等，也有推出稅貸優惠，當中信銀國際實際年利率低至1.65厘，但僅適用於出糧戶口客戶，貸款額需達到200萬元門檻，若貸款額降至30萬元，還款期12個月計算利息即飆升至5.31厘。

搜羅坊間稅貸計劃，唯一較為低息的為工銀亞洲，若果成功取得30萬元貸款1年期利息3.7厘，做定存表面上「息差」有1.1厘，可賺取8,460元，但事實上可能更少。（資料圖片）

工銀亞洲稅貸30萬元1年還款期僅3.7厘

龍頭大行滙豐也推出稅貸最低實際年利率1.68厘，但門欄為貸款額150萬元以上。而按該行網站上的借貸計算機計算，若果借貸額降至30萬元，12個月還款期利率高達8.42厘，每月還款額逾2.61萬元，全期利息為1.332萬元。

搜羅坊間稅貸計劃，唯一較為低息的為工銀亞洲，若果成功取得30萬元貸款，1年期利息3.7厘，利息開支約5,945元，並同時做1年期定存，以目前全港1年期定存息最高的平安壹賬通4.8厘計算，存款利息收入約14,440元，中間可「賺取」8,495元，但事實上可能更少。

黎家良提醒勿簡單計算「息差」，須留意流動性風險。（受訪者相片）

勿單純計息差 小心「負現金流」

認可財務策劃師李澄幸表示，借稅貸來做定存表面上有息差，但真實操作卻不一定。舉例借120萬的一年期稅貸，並做一年期的定存，每月還款本金10萬和若干的利息，定期則要一年後才本息歸還，期間每個月都有一條負現金流，可能需要由工資或儲蓄支付，這些資金也是有成本的。故此，是否有利可圖是因人而言的，但息差肯定不如表面上高。

著有《有升有息》的黎家良亦提醒勿簡單計算「息差」，須留意流動性風險，稅貸需要每月還息，實際好大機會「無咩肉食」。他又稱，對於借稅貸「套息」，需要留意息口環境轉變，美國加息步入尾聲，意味如何現時做短期定存，到期後續期做定存的利息不會再如同目前般高，

李澄幸表示，如果有周轉需要，仍然是可以考慮借的，但需要做好現金流規劃。（資料圖片）

周轉需要仍可考慮

不過，他也承認，稅貸最核心的功能是滿足周轉需求，其次才是所謂的套息，所以如果有周轉需要，仍然是可以考慮借的。但需要留意的是，要好現金流規劃，最不鼓勵的當然是借稅貸用來消費，同時需要檢視是否需做更多的儲蓄預留稅源，令自己明年不需再借，因為借稅貸始終只是一個選擇而不是必須。

黎家良並提醒，銀行稅貸以「最低」實際年利率作為宣傳，但實際上需要滿足的條件多多，包括需要大額貸款，意味貸款人本身需為高薪厚職人士。李澄幸表示，部份稅貸以月平息計算利息，又有部分可能有手續費或現金回贈，要比較不同計劃不宜靠感覺，必須要問及實際利率。