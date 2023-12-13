數碼港元｜非年輕人專利　工銀亞洲研實體卡離線支付　攻長者兒童

金管局早前公佈數碼港元先導計劃第一階段報告，當中中國工商銀行（亞洲）主攻離線支付項目場景測試，該行運行管理部主管羅家豪表示，模擬數碼港元實體卡可即時顯示交易金額及錢包餘額，對於不習慣或未能用手機或電子支付平台的長者及兒童，能夠體會不用帶現金出門交易的便利，有逾九成受訪者滿意相關交易體驗，但受訪者也關注普及性的問題，因現時有其他支付工具，需要思考如何提升吸引度。



羅家豪表示，模擬數碼港元實體卡可即時顯示交易金額及錢包餘額，對於不習慣或未能用手機或電子支付平台的長者及兒童，能夠體會不用帶現金出門交易的便利。（林靄怡攝）

受訪者關注普及性多於安全性

羅家豪在接受《香港01》訪問時表示，相較安全性，參與測試的消費者更關注普及性問題，因關於前者，持卡人萬一遺失可即時透過打電話、親身前往分行，或者手機應用程式報失及「cut卡」，同時持卡人也可按個人需要設定餘額上限。至於普及性，他個人不會特別憂慮，因只要更多商戶參與，定能吸引更多個人消費者參與，最終達至普及化。

工商亞洲在9月完成離線支付場景測試，有逾百位消費者及逾十多家商戶參與，前者主要為60歲以上長者及12歲以下兒童，後者包括慈善團體、街市商戶、零售商戶、醫療機構及交通運輸五大場景。調查結果顯示，逾九成受訪者對交易體驗表示滿意，有76%受訪者對實體卡表示出較高接受度。

羅家豪表示，有逾九成受訪者滿意相關交易體驗，但受訪者也關注普及性的問題，因現時有其他支付工具，需要思考如何提升吸引度。（資料圖片）

希望加入醫療券使用功能

羅家豪表示，對於不習慣或未能用手機或電子支付平台的長者及兒童，前者應用場景預計多為街市及醫療機構等，醫療機構方面未來希望加入醫療券的使用，後者為學校雜費支付，並可以透過手機應用程式，隨時查看交易紀錄。

而事實上，模擬數碼港元實體卡對於商戶帶來的好處而非常多。羅家豪表示，相較現有的八達通或者信用卡，模擬數碼港元實體卡除了有可顯示交易金額及錢包餘額功能，也有即時結算及到賬功能，並無須依賴第三方供應商。據了解，現時第三方供應商如八達通，需要隔夜才能到賬，並需要向商戶收取相關交易費用。

的士商會表示，希望相關系統能夠連結其他央行貨幣錢包的支付交易，包括數字人民幣，能夠透過數碼港元手機應用程式及現有的POS 機去收取款項，以方便訪港旅客。（資料圖片）

的士商會望連接數字人民幣等其他央行貨幣

他指出，模擬數碼港元實體卡詳細操作方面，是次場景測試並未包括充值方案。但是次場景測試中，商户不需另購設備，只需於現有的POS機上安裝模擬數碼港元應用軟件，便可進行模擬數碼港元實體卡收款交易，因此技術層面上是可以滿足。惟正式推行後，POS機供應商對安裝應用軟件的協議內容是需進一步討論，也需滿足監管要求。

該行並邀請了的士商會參與測試，羅家豪表示，他們的回饋非常積極，尤其對模擬數碼港元實體卡的結算效率感到非常滿意，認為非常切合的士司機的需求。但其也提出不少意見，包括希望連結「咪錶」，節省輸入金額時間，並希望相關系統能夠連結其他央行貨幣錢包的支付交易，包括數字人民幣，能夠透過數碼港元手機應用程式及現有的POS 機去收取款項，以方便訪港旅客。

同時，的士商會及小商戶也有反應意見，希望能夠加入退款功能，因目前透過其他支付平台進行退款需要較長時間。