港股回購額創歷史新高　專家拆解6大玄機　誰是今年「回購王」？

港股元氣大傷，一時難痊癒，回購市場卻空前熱烈。截至周三（20日）中午，港股今年回購金額逾1,187億元，創歷史新高。《香港01》本周統計，今年回購額前十名的港股作分析，發現騰訊（0700）今年回購金額高達446.2億元，成港股回購王；然而按比例而言，兼具國企央企身份的東風集團（0489），出手最為慷慨，回購金額竟佔公司市值11.1%。



值得注意的是，這種非同尋常的高水平回購規模，更可能是反映多間企業均認為，自身在港股市場價值被低估。宏高證劵投資經理梁杰文更拆解，企業進行回購，除了一般用作提振公司股價、向散戶派「定心丸」外，還隱藏向市場暗示短期內不會配股等訊息，同時亦視為股價低殘時公司的自救良藥。然而「良藥非仙丹」，故實際上即使回購再多，在低迷市況下，亦難以真正做到「藥到病除」。



一、振信心 騰訊頻回購對沖南非大股東減持

今年的回購狂潮中，騰訊以446.2億元的回購金額遙遙領先。其不僅是今年以來的港股回購王，也打破了公司歷年的回購紀錄。同時，騰訊的回購金額，更幾乎是排行第二的友邦（1299）與排行第三滙豐（0005）回購金額的總和。事實上，騰訊在內地常被戲稱為「騰三億」，原因就是公司一度在每日收市後回購約3億元，故得此花名。

梁杰文表示，騰訊的持續回購，是為了給市場「正面反應」，以對沖南非大股東減持的負面影響。翻查CCASS紀錄，騰訊南非大股東Naspers及旗下的Prosus，最近一次減持操作在本月7日，套現約1.6億元。其近年約以每年逾2%的速度減持，結合財報數據，今年4月至今已套現逾50億美元（折約400億港元）。與之相比，騰訊回購金額看似是天文數字，但仍難敵大股東不斷減持之急，僅可作為對沖，挽回投資者信心。

值得留意的是，回購並非「萬靈丹」，股價變換依舊難料。昨日（22日）騰訊因網遊新規一度急插約16%，低見263.6元。收市後，公司更加碼10億元回購。而除卻周五暴瀉，此前一周騰訊股價均約於310元浮動。

騰訊的南非大股東Naspers近年持續沽貨，當下持股比例已降至不足25%。（資料圖片）

二、驗市值 國企加碼護盤更賣力

論回購金額，騰訊自然是風頭無兩。但需留意，以其昨日之前，高達近3萬億的市值相比，回購額僅佔市值的1.5%。即便昨天一日內蒸發逾千億，當下騰訊仍有2.6萬億市值的巍峨身家。觀乎回額金額最高的十大港股，尤以兼具國企央企身份，「根正苗紅」的東風集團最為慷慨，回購額佔市值11.1%。業內人士認為，港股回購市場出現了一個新現象，以往較少回購的央國企，近年來開始加碼回購，具「護盤」意味。而從公司角度而言，相關企業股價被低估，亦正是回購股份的最佳時機。

22日，騰訊受累於網遊新規引發的恐慌，一日內市值蒸發3,700億元，目前市值縮水至2.6萬億。

梁杰文表示，騰訊每日公告回購，是將「一個好消息反復講十次」。（資料圖片）

三、勤披露 阿里低調回購輸印象分

值得留意的是，科技股另一巨頭阿里巴巴（9988），雖在港股市場未見有舉動，但卻持續密密回購美股。根據集團今年首三財季數據顯示，阿里前後分別斥19億美元、31億美元及17億美元回購，合計折約523億港元。以其公司當下市值近1.49萬億港元計，阿里回購額其實已佔市值3.5%，佔比多騰訊一倍有餘。加上阿里今年首派股息，其實出手比騰訊更為闊綽。

梁杰文指出，騰訊幾乎每日都通過披露易公告回購，等於將「一個好消息反複講十次」，如同每天為投資者打強心針。反觀阿里只低調在每季財報提及，或不能持續給投資者打氣，恐怕在散戶印象分上已暗暗「輸蝕」。

阿里今年於美股回購67億美元，佔市值3.5%，其實回購力度較騰訊更大。（資料圖片）

四、巧避稅 滙豐投資自身即賺三成

業務遍佈全球的滙豐（0005），不僅在港股回購，在英國倫交所亦頻頻出手。梁杰文稱，於歐美市場而言，相比起派息，回購可更為直接回饋股東。因為歐美市場需繳納股息稅，即使增加派息，亦難入股東「口袋」，倒不如以回購減少供給，間接提升股東手上股票價值。

不過滙豐頻頻回購，梁杰文笑稱，最大的原因其實還是公司「錢多得滯」。他粗略估計，以滙豐一年前開展的回購操作，至今年股價表現，賬面公司已賺兩至三成，利潤遠高於其他投資生意。他表示，當前港股無論市盈率、市賬率均位於歷史最低水平。若公司營運無礙，又有些許現金儲備，現在回購的潛在回報實在「和味」。

滙豐去年10月股價一度低至38.5元，目前已至60元左右，漲約56%。（資料圖片）

五、安全期 借上市規則暗示不配股

梁杰文又解釋，香港市場的投資者相當討厭「配股」。而據《上市規則》，任何一次回購後的30日內，公司均不得發行新股或公佈發新股的計劃。換言之，公司進行回購即向市場暗示，將有一個月「安全期」不會配股或供股，間接表明對自身財務有自信，利好散戶投資。

六、急救藥 突發事件托股價

當然，並非所有公司回購均為長期佈局。近日，體育用品商李寧（2331）月內接連回購，實為罕見。其公司上周二（12日）晨間公告，未來半年將斥最多30億元回購，推升當日股價高開3%。事實上，李寧公布消息前一日，股價暴瀉14.3%，就是被公司宣布耗資約22億元，購買北角「港匯東」全幢作在港總部的消息所累。

梁杰文分析指，以李寧為例，相關企業不乏機構投資者。股價一旦大跌，他們極大可能向董事會「施壓」，望公司可穩定股價。不過他指出，回購作用有限，不可奢望帶動股價大升，只能略起「止瀉」作用，故此舉只能成為挽回部分股價的急救藥。