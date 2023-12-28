2024前瞻｜論盡亞股　印度評級高過中港　滙豐撐「貴得來合理」

印度股市在不足３年間，在海外基金及印度當地投資者支持下，股市市值翻兩倍，近期更突破４萬億美元大關，逼近香港股市。市值印度Nifty 50指數今年以來升逾18%，市場預計將史無前例連續8年上漲，相較港股今年內累跌逾16%，並有很大機會將錄得連續四年下跌。而早年已看好印度股市的龍頭大行滙豐，仍給予其偏高比重配置，對中國內地和香港股票保持中性觀點。



滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，看好印度股市短期及長期走勢。印度股市今年已累積一定升幅，估值相較其他亞洲股市可能偏貴，但事實上，目前印度股市估值與過去5年平均值相若，而企業盈利也有高增長前景，故此「貴得來合理」。

何偉華表示，看好印度股市短期及長期走勢。（Getty Images）

人口紅利旺印度市場

何偉華在接受《香港01》訪問時表示，由於全球供應鏈重組，由中國轉移至印度及印尼等東南亞市場，利好當地相關板塊。他指出，印度近年吸引了不少外商投資，包括科技巨企，當地勞動人口充裕，人口結構較為年輕化，工資也較中國為便宜。當地股市方面除了外資，也得到當地投資者包括散戶的支持，反應當地民眾對於本土經濟具備信心。板塊方面，建議可留意科技股、金融股及大眾消費板塊。

滙豐私銀對環球股票持中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置。在亞洲（日本以外）股票市場，對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，對中國內地和香港股票保持中性觀點。

何偉華表示，全球供應鏈重組，由中國轉移至印度及印尼等東南亞市場，利好當地相關板塊。（Reuters）

可留意印度科技股、金融股及大眾消費板塊

印尼股市方面，何偉華表示，目前估值略低於其過去5年平均值，屬於吸引。印尼當地電動車及電池原材料資源豐富，與此同時，與印度一樣，當地勞動人口充裕，勞工成本也較為便宜。明年為印尼大選年，通常選舉前股市表現疲弱，但預計選後會有所恢復，加上美國明年有望減息，有利新興市場如印尼放寬本身緊縮的貨幣政策，相信能帶動當地經濟及企業盈利反彈。

南韓股市方面，何偉華表示，看好記憶體及手機市場前景，前者與人工智能（AI）發展有關，後者預計明年能夠迎來周期性反彈。

中港股市方面，雖然目前估值便宜，但滙豐僅給予中性評級，何偉華解釋，主要由於內房及地方債問題，拖累整體經濟增長前景，而企業投資及消費者信心也仍待復甦。（黃永俊攝）

中港股市僅中性評級

至於今年錄得不錯升幅的日股，則僅有中性評級，主要憂慮當地工資升幅未如理想。不過，日本計劃退出零利率政策，加上明年下半年環球經濟有機會回暖，有利其出口，相信日股仍存投資機遇。

中港股市方面，雖然目前估值便宜，但滙豐保持中性觀點，何偉華解釋，主要由於內房及地方債問題，拖累整體經濟增長前景，而企業投資及消費者信心也仍待復甦。政府已減息降準，並推出支持內房政策，但一手樓市需求仍疲弱，而二手樓市回升持久力也有待再觀察，而內房企業本身的內部重組也需時。

貨幣匯率方面，何偉華，美元強勢仍將維持一段時間，人民幣目標價7.3，日圓142。

料港股最差時間已過

不過，何偉華估計，中港股市最差時間已過，目前已接近谷底，明年隨著環球央行包括美國聯儲局有望減息，相信能為港股帶來利好。雖然對明年中港股票保持中性觀點，但對於當中的個別板塊包括零售及服務業則持樂觀態度。

貨幣匯率方面，他預計，美元強勢仍將維持一段時間，人民幣方面由於內地貨幣政策方面，人行預計仍存減息降準空間，預計將緩慢回落至明年底的7.3兌美元。他並看好日圓明年走勢，目標價136，預計日本央行將最快在第二季退出負利率政策，而美國聯儲局則預計將減息，料將對日圓帶來支持。