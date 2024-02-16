富豪會籍陷劈價潮　國際學校債券價格同腰斬　中介：有錢都做定期

名車、遊艇、豪宅，一向被視為身分象徵；而出入高級私人會所、子女入讀國際學校，更顯盡地位。惟中港經濟不景，市民消費表現仍然疲弱，二手高球會籍大劈價。其中，過往最為搶手的深灣遊艇會會籍，較高位直插達三成，現價只需295萬元，創近年新低；而過往被譽為全港最貴私立獨立學校的弘立書院，其學校債券價格更疫前高位腰斬近半，現時430萬元已有交易。



業界反映，中港市道欠佳，本港移民潮仍未見盡頭，現時大部分二手會籍價格，一直在低位徘徊。有中介更指，「啲人見時勢唔好，有閒錢情願做定期，除非啲錢多到無碇使，先會買（二手會籍、學校債券）。」



深灣遊艇會二手會籍由高峰價420萬元急挫三成至295萬元。(深灣遊艇會網站圖片)

高級私人會籍過往一直求過於供，在二手市場炒賣亦相當普遍，在本港「歌舞聲平」時代，價格屢見新高，從而衍生出炒賣圖利的中介生意。然而記者日前以顧客身份，向數間經營二手會籍買賣的公司，查詢最新行情價格，發現價格全線向下，部分甚至創新低。

當中，深灣遊艇會被視為全港遊艇俱樂部中，地位最為尊貴的一個，場內設有高爾夫球練習場、水療按摩、劍擊等設施。該會會籍曾於2018年至2019年高峰期間，叫價高達420萬元，仍然「爭崩頭」，惟五年過去，經歷新冠疫情及經濟下行之後，現時該會會籍價格已急挫近三成，至295萬元，創出近年新低。

「高球會」劈價逾200萬 誠哥同是會員

此外，香港老牌私人遊樂會所之一「香港高爾夫球會」會員非富則貴，長和系李嘉誠、已故新世界創辦人「彤叔」鄭裕彤等一眾大亨，過往亦是常客，故素有「富豪遊樂場」之稱。不過，「香港高爾夫球會」要求相當高，必須為上市公司，每年營業額要超過6億元，交易前更需審查公司背景、業務規模，以及公司生意項目，是否符合球會的價值與會員的期望。

但在如此高門檻下，在2018年初，其公司會籍仍被炒高至1700萬元。惟現價較高位有所回落，至1460萬元，跌幅約14%，重返2013年價格。不過，中介透露，香港高爾夫球會個人會籍仍十分矜貴，至少需輪候約20年。

至於另外兩個入場門檻較低的私人高球會，愉景灣高爾夫球會及清水灣高爾夫球會，會籍亦同樣「冧價」。當中兩個高球會二手會籍價格，在2018年經濟「好景」時，分別曾炒至320萬元及720萬元；然而時隔五年，現已分別回落至270萬元及600萬元，跌幅為15.6%及16.6%。

長和系主席李嘉誠以往每朝到「香港高爾夫球會」練波。（ 資料圖片）

國際學校債券價格狂瀉 弘立跌近五成

除了高級私人會所會籍之外，入讀貴價國際學校亦同樣「盡顯身價」。故此，具有相當財力的家長，過往不惜高價購買由國際學校發行、可供持有人換取入學提名權的學校債券，以增加子女獲取錄機會。惟現時外資流走、本港移民潮未見頂的情況下，連帶國際學校債券跌幅，亦達雙位數。而綜合數間顧問公司最新報價，而跌價幅度最多的，正是全港最貴私校弘立書院。

弘立書院是名人子女集中地，當中李澤楷兒子、「大劉」劉鑾雄與陳凱韻（甘比）子女，均就讀此校。未計學校債券，弘立書院小學學費連雜費，每年已需約20萬元。不過，縱使「眾星拱照」，但該校學校債券價格卻似乎已有所回落。翻查資料該校債券價格已由高峰期約800萬元，腰斬近一半，現時只要430萬元已有交易。

而有「貴族學府」之稱的哈羅香港國際學校，其二手債券由最高市價600萬元，至現時340萬元，大挫43%；天王劉德華愛女現正就讀的滬江維多利亞學校，其債券價格亦由350萬元至400萬元水平，「插水」三成，至現時280萬元。

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職員：啲人有錢都拎晒去做定期

其中一個會籍顧問公司負責人曾先生透露，現時二手會籍表現下沉，不少高增值人士即使有錢，亦按兵不動，未必考慮買會籍「充闊佬」。「除非啲錢多都無碇使，先會諗買呢類奢侈品，如果唔係啲人有錢都拎晒去做定期喇。」

他又指，現時國際學校債券成交亦吹淡風，去年年尾成交宗數約有4至5單，並以內地專才居多。「內地客通常都鐘意問弘立同哈羅，本地客就鐘意價格相宜啲嘅維多利亞多啲。」至於另一家從事二手會籍買賣公司的胡小姐則表示，現時大部分二手會籍價格均處於低位，其預計二手會籍價格或會持續尋底。