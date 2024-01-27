iPhone中國出貨佔比跌破兩成　華為官媒雙夾擊　蘋果苦陷生存戰？

蘋果Apple（美：AAPL）近日獲研究機構IDC指出，去年iPhone中國市佔率稱冠，然而外界卻發現，Apple中國官網卻似暗自洩氣，罕有推出劈價促銷。其實Apple甫開年，即「腹背受敵」，首先遭3間機構連降評級，全球市值第一的王座亦一度拱手相讓予微軟（美：MSFT）。



屋漏偏逢連夜雨，「果粉」眾多的中國市場，因應華為再戰高端手機市場「硬撼」，以及中國官媒高呼產業鏈「去蘋果化」追擊，iPhone在中國市場的生意已大不如前。據《香港01》統計，Apple在華出貨量在全球佔比，亦由去年首季約24.18%，降至第四季的18.65%。iPhone在內地生存愈加艱難，連外界不禁疑問，Apple到底可索性步Google、Meta等美企後塵，瀟灑退出中國市場，抑或要苦陷生存戰當中，尋找一線生機？



微軟今年曾奪走蘋果全球市值第一寶座。（資料圖片）

翻查Apple財報，不難發現公司「王牌」仍非iPhone莫屬，其銷售額約佔公司營收一半。依研究機構Counter Point統計，去年第二季全球智能手機的營業利潤，雖降至不足130億美元，但仍有高達85%的份額由Apple佔據。換言之，季內iPhone利潤即約有110億美元。而若按其所統計得出，iPhone當季出貨量有4530萬部計算，每部iPhone即可貢獻約939.68美元營收（折合約7329.50港元）；而平均每部iPhone可淨賺242.82美元（折合約1,895港元），iPhone銷售量，的確可謂左右了Apple業績高低。

去年在華出貨佔比逐季遞減 2024年銷量更呈斷崖式下跌

其中，中國「果粉」對iPhone購買力，一直不容小覷。結合內媒最新預測，去年第四季iPhone在內地銷售有1501萬部，全年銷量則料為4931萬部。換句話來說，即共貢獻463.36億美元（折合約3614.2億港元）營收，約佔蘋果全年營收逾10%，理所當然地，中國亦一直被Apple視為其中一個重點攻堅的市場。

不過《香港01》結合多間機構數據統計所得，相較於iPhone在全球的銷售量而言，其去年在中國出貨量已逐季減少。其首季度在中國市場出貨佔比仍有24.18%，之後慢慢下滑，跌至第三季的22.75%，而到第四季更已跌破兩成，低見18.65%。同時，iPhone在中國市場的收入，同由第一季的124.98億美元，大挫至第三季的99.61億美元，收入暴瀉兩成。不過，Apple在第四季發力，在華收入始重新錄得升幅。

不過好景不常，美國投資銀行富瑞Jefferies在最新報告中透露，iPhone2024年首周在中國市場的銷量，突然出現斷崖式下跌，按年暴跌達30%，該行更預計今年iPhone在中國銷量將錄得雙位數下滑，前景看淡。

表中數據來源於第三方機構與估算所得。

華為、小米高端手機市場「夾擊」 劈價變陣救亡

誠然，Apple手機霸主地位受到挑戰，外界分析主要是因為華為Mate60系列及小米14系列等國產高端旗艦手機持續熱銷，嚴重沖擊了iPhone15系列的銷量。故此市場盛傳，Apple中國官網近日罕有地推出「迎新春限時優惠活動」劈價促銷，就連發售不到半年的旗艦機iPhone 15亦有數百元折扣，正是「放下身段」變陣救亡之舉。

除卻iPhone銷售外，集團另一大「造血」重點，則是服務業務。所謂服務業務，即廣告、iCloud、APP Store銷售等附加服務，故而與iPhone銷情可謂「同氣連枝」。最新季報中，服務業務貢獻了223.14億美元的收入，佔季內收入近25%。如若iPhone離開中國市場，此項收入料亦將「一損俱損」。

iPhone15近來在內地屢有劈價折扣。（資料圖片）

官媒籲內企減輕「蘋果依賴症」 屢傳擴大iPhone限制範圍

至於Apple所要面對的另一大憂慮，則是來自中美關係不穩，中方有意無意出手打壓。其中，官媒央視財經頻道曾高姿態呼籲內地企業，要擺脫「蘋果依賴症」。而從最近一次Apple供應商名單所見，Apple的前200的供應商當中，中國廠商「5進8出」，數目略有下滑。

與此同時，內地亦屢傳要擴大iPhone使用限制範圍，禁止中央政府機構部門及國企等使用。儘管中國外交部發言人毛寧近日澄清，中國沒有發布禁止購買或使用iPhone等外國品牌手機的禁令，只是希望所有在中國運營的企業，能嚴格遵守中國的數據安全法規，但市場仍擔心Apple在內地生存愈加困難。

央視財經呼籲減輕「蘋果依賴症」。（節目截圖）

伍禮賢撐iPhone中國難逢敵手 全因競爭對手有一大制約

然而美股七雄中，Google、META及Amazon等巨企，即使退出中國市場，卻仍然可以「活得比你好」。對於Apple而言，又是否可以照辦煮碗呢？光大財富證券策略師伍禮賢表示，中國市場推斷佔Apple公司10%整體營收，並非一個可以輕易忽視或放棄的市場，因此如此「傷筋動骨」的損失，Apple是不能冒險捨棄。

他又表示，即便有坊間傳聞，內地公務員不得在辦公時使用iPhone，但其實亦無法阻擋內地市民消費的熱情。而近期被Apple視為劃時代的VR頭盔Vision Pro，內媒亦揭發，其60%供應鏈仍留在中國，可見內地民企與Apple之間仍有「暗渡陳倉」。

伍禮賢分析指，全球範圍內手機出貨量，其實均有拾級而下之勢，近幾年，電子產品消費並非處於最理想狀況，但料有反彈。而內地手機市場，其實只有華為過往巔峰狀態時，可以與蘋果抗衡。但問題是，華為手機發現本身受芯片制約，未來何去何從難料。至於小米等其他一眾品牌，定位並不在高端市場，故之華為之下，iPhone在中國市場仍難逢敵手。