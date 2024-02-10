2024年龍年｜港股龍年多發威　今年可飛舞？　專家拆局兼派利市股

港股在兔年累跌6298點或28.6%，表現絕對令人失望。步入龍年，過去四次港股皆有進帳，今年能否再次飛舞？專家看法相對樂觀，認為大市已處於「黎明前黑暗」期，接近新曆年底時有機會上試18900點，惟在龍年初走勢會較波動。同時亦向眾讀者派發利市股，建議投資者可多留意具有防守性，及能給予高股息率的能源股及中資電訊股。



回顧兔年，能源及收息股表現最佳，其中中石油（0857）、中海油於年內分別累升逾5成及逾4成，為表現最佳的兩隻藍籌。不過醫藥股表現失色，藥明生物（2269）及李寧（2331）年內累瀉逾7成，為成份股中表現最差的2隻。反映出資源股獲追捧，醫藥股卻失寵。

龍年多利好港股表現

展望龍年，投資市場多較看好大市表現。日前中信里昂亦發表龍年風水報告，認為港股在年內可以「潛龍出淵」，從今年夏天起逐步上揚，至龍年尾時更有機會觸及全年高位。

港股起步緩慢，先跌後回穩。（中信里昂證券風水指數報告）

不論市場人士或是大行中信里昂皆看好大市，是否過於樂觀？從昔日港股在龍年表現來看，這樣的看法似乎屬合理。翻查過往4個龍年，港股均高收。在1976年的龍年，大市累升4.72%，於1988年大市累計升幅更達33.37%。就算在2000年，當時正值科網股泡沫爆破，大市全年計亦錄得0.47%升幅，2012年升幅達15.4%。從往績來看，港股今年確有讓人期待的理由。

顏招駿︰港股處「黎明前黑暗期」

中泰國際研究部策略分析師顏招駿亦好看今年大市走勢。他認為目前港股處於「黎明前黑暗期」，相信將見曙光。經過連跌4年走勢，料大市可「久旱逢甘露」。雖然在未來1個月走勢會較波動，但相信大市在龍年將呈現先低後高走勢，不排除在年底時可見高位約18000點。

不過大市要有「飛龍在天」的表現，是需要政策上配合。他補充目前內地經濟復蘇動力非太強，始終受到地方債﹑樓市及物價動力仍未增強這「三座大山」影響，導致企業盈利增長動力偏弱。所以要待政府推出更具針對性及有力的政策措施推出，當中包括較大幅度減息及透過財政政策以增加居民收入。若單憑將5年貸款市場報價利率（LPR）下調15個基點，相信難對扭轉投資者信心產生作用。若相關政策並無出台，或許屆港股便須待「投降式拋售」出現後才回穩。

談及今年投資取態時，顏招駿認為投資風險胃納與去年相若，偏好具防守性﹑穩定及具派息能力的對象。因為美國經濟穩定，聯儲局於年內大幅減息空間不大，料全年減息4次。因此預期內地企業每股盈利增長表現未必太標青。

顏招駿明言繼續看好中海油，股息率吸引。

顏招駿力推中海油

顏招駿指出龍年其中之一投資主題是國企，因內地國企進行改革，國資委日前已指出其中一個關鍵績效指標（KPI）為市值管理。過去管理層與股東之間的利益不一致，推出此方向改革，增加管理層動力。

顏招駿指出會繼續看好中海油（0883）。早前公司管理層已明言提升今﹑明兩年的生產指標，同時預料資本開支未來有大幅增加，以及每年錄得1,000億元現金流。以及公司現時股息率約9厘，對投資者而言屬吸引。加上全球經濟體的採購經理指數（PMI）有機會回升，以及美國有機會補充戰略石油儲備等，亦是看好中海油原因。

他亦指出較看好消費服務股，包括濠賭股及跨境旅遊股；以及看好中移動（0941）及中電信（0728），因為2隻中資電訊股均有穩定派息。

黃敏碩料港股於龍年將於14000至20000點之間上落。

黃敏碩看好長建及百度

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩則認為，由於今年為美國總統大選年，中美關係難在年內軟化，惟美國減息會有助帶動資金流入。假若大市回落至14000點，投資者放心程度較大。

他同時預期港股在龍年，上下區間介乎14000至20000點。惟黃敏碩亦指出目前恒指內有82隻成份股，所以須留意個別板塊表現。其中較穩陣的中資能源股可以留意，一方面獲國策支持，另一方面派息較硬淨。若為中特概念股方面，機械股同樣可以留意。

他亦指出投資者可以留意兩類股份，一是與美國經濟及美元走勢相關的股份，分別為創科（0669）及長建（1038）。前者可受惠美國經濟增長，後者則可從美國聯儲局減息受惠。另一類則是與人工智能（AI）相關的股份，分別為微軟及百度（9888）。前者既有投資OpenAI，並且雲業務亦有不俗表現，後者推出的最新版本文心一言在多個場合均可使用，用戶數目達到1億，相當可觀。

張智威認為，建議投資者於龍年採取較具防定性的投資策略。（資料圖片）

張智威偏好電訊股及能源股

信誠證券聯席董事張智威指出，短期內港股走勢會較弱。大市於日前跌穿15353點，明顯這屬關鍵。因此乃1月23日收市價，內地政府隨後推出降準等多項措施，觸發大市曾回升至16200點。

接近兔年底內地接連推出多項措施，帶動上證重上2800點，港股亦一度上揚。可是張智威指出目前內地只是出招救A股而非救港股，加上港股市場資金流動自由度較大，外資資金流出速度較急，導致港股表現不及其他市場。預料港股在龍年初或下試15700點，並且有機會在年中時或下試保歷加通道低位15000點。他進一步指出若大市失守此大關，不排除將下試2022年10月底附近的14597點。

他又指出由於今年正值美國總統大選年，慣常大選年民主及共和黨候選人會多打中國牌，所以市況較反覆之餘，亦建議投資者避開受科技戰﹑貿易戰及藥物戰的股份，所以提醒投資者需要注意。同時建議投資者可以考慮中資電訊股如中移動，以及資源股如神華（1088），因兩者較不受中美因素影響，兼且股息率高達8至9厘，為龍年利市股。