【一畫會】新水墨運動推手　畫廊創辦人Fred Scholle談當代水墨

位於中環都爹利街的世界畫廊（Galerie du Monde）是香港歷史最悠久的當代藝術畫廊，今年已屆45周年。畫廊主Fred Scholle 60年代來港，對水墨情有獨鍾，見證香港獨特的當代水墨發展，近年致力推廣香港這段獨特的水墨發展史，並帶來對香港藝壇極為重要的「一畫會」成員作品。

一畫會由70年代一群年青水墨畫家創立，他們均受呂壽琨影響，提着水墨畫筆，卻有著前衛的實驗精神，形成香港藝術史上最重要的「新水墨運動」中一股重要力量。世界畫廊近年致力籌辦藝術史項目，意味他們專注在一些對藝術史發展重要的藝術家、作品，但這些作品未必是市場當紅，這在商業畫廊中並不多見。繼早前的台灣5月畫會，今次就到香港一畫會。

我想我們沒有給這群香港藝術家足夠機會，可他們的作品是絕對優秀。我很幸運有此機會將這批作品帶回香港，為大家展示一點過去 —— 重要的過去。 Fred Scholle

世界畫廊創辦人Fred Scholle。（吳鍾坤攝）

「我喜歡水墨的原因，其實自己都說不上來，可能因為我一直對西方當代藝術情有獨鍾，而其中最喜愛的藝術家像Franz Kline等人洽巧都與當代水墨有某種程度上的相似性，所以當我看見當代水墨時，很自然地就迷上了 —— 在我理解它背後的一切之前，眼睛已經被吸引着。」

這代表當代水墨與西方當代藝術有關連之處嗎？「我認為是有的，很多當代水墨畫家受到西方藝術影響，正如很多西方藝術家像Franz Kline等都受到中國藝術影響，它們之間有種往來關係。至於這是在潛意識層面還是在意識層面的影響，我也不知道，可是這種互相影響的狀況是極為自然的。」

（吳鍾坤攝）

（吳鍾坤攝）

一畫會

上世紀中葉開始，東西方藝術交流頻繁，兩者互相影響而併發出種種火花，由紐約派抽象表現主義，到香港的新水墨運動，都見到東西方藝術思想交匯。早於50年代，藝術家呂壽琨就已經將西方野獸派、超現實主義等手法與傳統中國繪畫結合，後來的水墨禪畫，更可謂當代水墨先驅，啟發一代藝術家，掀起香港藝術史上最重要的「新水墨運動」，受他感染，年青一群於70年代創立「一畫會」，以中國繪畫的水墨媒介實驗新的表現手法，並吸收大量西方現代藝術觀念，開拓新水墨面貌。

（吳鍾坤攝）

「中國藝術家無論多麼「當代」，始終有傳統文化深植於其腦內，還會有一些來自過去的象徵。在那時候，香港藝術家只有極少機會去展示他們的成果，因為那時候大量由內地來的藝術家佔據了大眾視野，許多香港藝術家都被浸沒了，他們的作品「死」了。所以現在很重要的是，當我們向前邁進的同時，也要去審視自己的根源，香港的藝術從何而來？香港的繪畫如何從傳統發展到當代？而這極為重要，因為香港的當代水墨與台灣或海外的面貌相當不同。」

他續說：「我想我們沒有給這群香港藝術家足夠機會，可他們的作品是絕對優秀。我很幸運有此機會將這批作品帶回香港，為大家展示一點過去 ── 重要的過去。」

是次展覽有眾多一畫會成員作品，包括周綠雲、徐子雄、翟仕堯、靳埭強、顧媚、梁不言、吳耀忠、潘振華、王勁生和楊鷁翀。很難歸統他們的共同點，因為每人都有獨特的發展歷程和取向，像靳埭強將設計意念入畫；周綠雲受抑鬱影響早年用色幽黯，晚年隨着心境變化而明快起來；潘振華見傳統筆墨風韻；翟仕堯原本是書法家，後來受呂壽琨禪畫影響而繪畫筆酣墨暢的荷花……他們唯一的共通點是，在傳統筆墨中尋源，又具實驗精神，令水墨與現代藝術的精神與技法融合。

世界畫廊與一畫會同期成立，當時亦替這群年輕藝術家舉辦過展覽，事實上，80年代世界畫廊因被大幅加租（$12,000加至$80,000）而由荷里活道搬址至太古廣場後，開幕展覽就是一畫會同儕梁巨廷個展。與70年代初世界畫廊首展David Hockney作品時濃重的美國氣息相比，短短十年時間，畫廊就找到它的路。

Fred來自美國，卻對西方人人愛的中國「玩世現實主義」（Cynical realism）藝術從不感興趣，只獨愛當代水墨，他意味深長笑言玩世現實主義是為西方政治服務的藝術，而他不喜歡這樣。相較之下，香港一眾當代水墨藝術家默默堅持，敢於開拓，各有精見，這些才感動了他。

談下來發覺，Fred是一位真心愛藝術的人，我說他很有使命感，他亦坦露心聲：「我在藝術行業已經這麼多年，到了我這年紀，開始想可以做些什麼貢獻。既然我們是香港畫廊，就要做一些本地的項目，為香港藝術家發聲，究竟今天香港藝術是如何形成？我們要為這地方尋根，尋找我們文化的源頭，它從何而來，又如何影響現今的一切。當年我們香港的藝術家在英殖社會和內地藝術家來港潮之中，創作了怎樣的作品？他們怎樣呈現香港獨特的文化面貌？甚至乎，我們知不知道什麼是香港藝術？這些都是重要的，而世界畫廊的任務是將此告訴香港人。」

《水墨先鋒之一畫會》

日期：2019年1月11日至3月9日

時間：星期一至六 10am - 7pm（星期日休館）

地點：香港中環都爹利街11號律敦治中心108號世界畫廊（Galerie du Monde）

（免費入場）

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