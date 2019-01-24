【勞力士小知識】十個專用名詞　Rolex迷必定要識？！

ROLEX勞力士手錶的品質好不好大家早就知道了，能把錶做得又好又耐操肯定有些過人真本事，品牌在創立這麼久的時間裡，針對手錶自然也累積出不少專利設計，這些設計就是建構出今日你我對勞力士優質印象的基礎，身為勞力士粉絲的人應該會知道品牌有些專有的名詞或是他們擅長的領域的相關語詞，以下列舉出27個勞粉們必知的名詞，認識了這些名詞，你對勞力士也就有了一定程度的瞭解，本篇先要看到的是第1到10個名詞是哪些。（以下按照英文字母順序排列）

（Gettyimages／視覺中國）

1.Cerachrom字圈

勞力士研發並於2005年或專利的字圈禍一體成型外圈，選用堅硬、抗侵蝕且難以刮損的陶瓷製造，色彩不會因陽光中的紫外線照射而改變。字圈上的刻度及數字均以PVD（物理氣相沉積法，Physical Vapour Deposition）鍍上金或鉑金。

2.Chromalight夜光物料

此指勞力士研發的特殊夜光物料，用於指針、時標和潛水錶的外圈0點標記上，能發出持久的藍色光芒。與一般的磷塗層相比，發光時間幾乎長一倍。

3.Chronergy擒縱系統

勞力士研發的專利擒縱系統，可將能量效率提升15%，從而將機芯的動力儲存延長10小時以上。此主要部件以鎳磷合金製成，不受磁場干擾。

4.Chronograph計時碼錶

配備額外精密機械裝置的腕錶複雜功能，可測量所耗用的時間。按動按把就可以啟動，停止以及重新計時。如果該計時碼錶的精確度符合官方標準，便可以稱獲得天文台認證，例如勞力士的Cosmograph Daytona就是一款計時碼錶。

5.Chronometer天文台認證

一只精準的腕錶，需於15個晝夜以不同擺放方式在不同溫度下，成功通過精確度及穩定性的測試，才可獲得瑞士官方機構（瑞士精密時計測試中心，COSC）頒發「天文台認證」。目前所有勞力士手錶都已經獲得此一認證。

（Gettyimages／視覺中國）

6.COSC瑞士精密時計測試中心

COSC是瑞士精密時計測試中心（Contrôle Officiel Suisse des Chronometres）的簡稱，是瑞士一家獲得官方授權可頒發天文台認證的獨立機構。只有成功通過其精密測試的機芯，才可獲頒天文台認證。

7.Crownclasp皇冠帶扣

勞力士研發並獲專利的隱蔽式折疊代扣，以鉸接的勞力士皇冠標誌打開。

（Gettyimages／視覺中國）

8.Easylink易調鍊節

勞力士研發的鍊節延展裝置，讓佩戴者可輕易將錶帶延長5毫米，使佩戴更覺舒適。

9.Everose永恆玫瑰金

勞力士研發並獲專利的18 ct玫瑰金，由品牌所屬鑄造場精心鑄造。此合金的特殊成分可使其獨特的粉色持久不變。

10.Fliplock蠔式摺扣

裝置於Deepsea和Sea-Dweller潛水錶蠔式錶帶上的摺疊式延展裝置，可延長26毫米，適合佩戴在潛水衣外面。

本篇介紹到此，下回第11~20個名詞大部分是跟勞力士手錶的外部零件有關，也有些機芯裡的關鍵機制，想知道還有哪些名詞，讓我們繼續看下去。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士不可不知的專有名詞（上）】



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