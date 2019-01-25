【中國電動超跑】NextEV Nio EP9速度卓越　勇奪「世界最快」名號

中國蔚來汽車（NextEV）旗下的電動超跑Nio EP9（Electric Performance 9），車體外觀流線而現代，搭載四具電動馬達創造出1360hp的驚人綜效馬力，搭上4個獨立變速箱，0-100km/h僅需2.7秒便能完成，0-200km/h及0-300km/h分別也僅7.1秒與15.9秒，極速可達到313km/h。在快充模式下，充滿電池也只需45分鐘，滿電可續航里程達427公里。

成立於2014年11月的中國蔚來汽車，產品定位高端市場，同時積極投身Formula E電動方程式賽車，2016年11月於倫敦發表了超級電動跑車Nio EP9。此車2016年10月在綠色地獄紐柏林賽道（Nürburgring） 以7分05秒單圈成績，奪下「世界上最快電動車」之名。2017年2月，以創下每小時257公里的紀錄，在美國德州奧斯汀美洲賽道（Circuit of the Americas），刷新了紐北歷史圈度的最高紀錄。

NextEV表示Nio EP9初期只打算做6輛藉以向外界展示精湛的研發能力與技術，首批EP9共有6輛，分別贈與了蔚來汽車的6個主要投資人，分別是創始人兼董事長李斌、車和家創始人李想、京東集團CEO劉強東、小米科技CEO雷軍、騰訊公司CEO馬化騰和高瓴資本創始人張磊。據中國媒體報導，若EP9成為一款量產車，最終的官方售價將達120萬美元、約新台幣4千5百萬。

限量六輛的Nio EP9僅有投資人能擁有。（世界高級品）

EP9車尾加大的尾翼採用三段可調系統，在彎道間可強化下壓力，可創造24000牛頓的下壓力，是F1賽車的兩倍。電動超跑Nio EP9的0-100km/h僅需2.7秒便能完成，在快充模式下，充滿電池也只需45分鐘，滿電可續航里程達427公里。

EP9車尾加大的尾翼採用三段可調系統，在彎道間可強化下壓力，可創造24000牛頓的下壓力，是F1賽車的兩倍。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：中國電動超跑 NextEV Nio EP9全球限量6台】