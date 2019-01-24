【100全球最佳中餐廳】首屆結果公佈　葡萄酒配中菜餐飲指南

《100全球最佳中餐廳》於1月21日灣仔福臨門首次發佈，這是以全球華人口味為定位的中菜餐飲指南，並附有葡萄酒配搭建議。出版人及作者莊布忠曾分別於2017及2018年出版《50款波爾多與50位中餐大廚》，以及《全球最佳中餐廳（搭配25瓶波爾多和 25 款香檳）》。

《100全球最佳中餐廳》於1月21日灣仔福臨門首次發佈。（主辦單位提供）

《米芝蓮港澳指南》自2008年發佈，其後發展至新加坡、台北、上海、廣州等城市，坊間一直有不少意見指評級並不反映華人的口味。有內地美點集團推出《黑珍珠餐廳指南》，標榜以「中國人口味」出發，因此甚至被譽為中國版《米芝蓮》。

今次由新加坡人莊布忠出版的《100全球最佳中餐廳》，表面上看似乎較接近《世界50最佳餐廳》（The World's 50 Best Restaurants），但其實是另一種嘗試。

有別於西方餐飲指南以嚴格集體評審機制運作，《100全球最佳中餐廳》以作者個人的餐飲經驗為出發點。所以，莊布忠一直將著作稱之為「雜誌」。是次指南評審準則為「食材品質」、「食品質量的穩定性」，以及平衡「菜式的承傳與創新」。他強調，書中內容上側重中國餐飲文化，而作為資深酒評人，他亦隨書附上葡萄酒配搭資訊。

日前的發佈會中，除了公佈100家入選餐廳的名單外，還有10佳餐廳，以及幾個特設大獎。其中香港合共有29間餐廳入選，成為全球之冠，並成為年度中餐城市，而香港人熟悉的富豪飯堂「福臨門」成為年度中餐廳。

除此之外，香港還有3家餐廳入選10佳餐廳，分別是：富臨飯店、國福樓、新福記酒家，富臨飯店的總廚楊貫一亦為年度中餐大廚得獎者之一。

香港以外，表現最好的城市依次為：上海（10間）、杭州（10間）、北京（7間）、新加坡（6間）和揚州（5間）。而近年致力發展餐飲旅遊業的澳門，卻未有餐廳上榜。反而，有兩間印度中餐廳入選榜單，分別是新德里香格里拉愛神酒店的香宮，以及孟買泰姬宮酒店的金龍。

當晚出席的待酒大師（Master Sommelier）呂楊表示：「中餐配葡萄酒是個新課題。」他認為西餐配葡萄酒傾向中和味道，講求平衡、和諧；但中菜未必。譬如來自四川、湖南、雲貴等地的客人嗜辣，如果葡萄酒將菜式的辣味中和，則會讓他們不高興，反之，如果客人來自中國沿海地區，情況又不一樣。

香港入選餐廳完整名單：

陳勤記鹵鵝飯店

大班樓

鄧記

都爹利會館

富臨飯店 (10佳)

福臨門 (2019年度中餐廳)

國福樓 (10佳)

嘉麟樓

佳寧娜潮州菜

家全七福

金門莊

老上海

利苑酒家

蓮香樓

龍景軒

麥明記雲吞麵

滿福樓

明閣

彭慶記食家

泉章居

唐閣

天龍軒

夏宮

新斗记

新福記酒家 (10佳)

新桂香

新榮記

一樂燒鵝

鏞記酒家