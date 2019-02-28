Tesla CEO馬斯克求售洛杉機豪宅　索價3600萬港元

美國電動車製造商Tesla特斯拉不只賣車，現在要賣房子了，CEO兼SpaceX執行長Elon Musk馬斯克先後在美國洛杉磯豪砸數千萬美金買進5間豪宅，每間都極其奢華。其中一棟——他和前妻的愛巢，目前正在掛牌出售。這棟可眺望洛杉磯景色的豪宅，座落於洛杉磯西區的高檔社區Brentwood，距離洛杉磯市中心約24公里。根據房地產經紀公司Hilton & Hyland網站顯示，這處豪宅座落於洛杉磯2232 Westridge Rd，掛牌價449.9萬美元、約3600萬港元。

這座宅邸佔地3000平方英尺，相比馬斯克名下其他房產並不大，但建築造型相當特殊，並非方正規則，而是加入曲線、斜角的設計，並搭配大量落地窗引進自然光進入，大尺度的表現依然很有豪宅氣派。配有4間臥室、3間浴室、廚房，室外游泳池和庭院區當然也有，並配備智能技術，其安全系統、窗簾、喇叭和照明都可透過行動設備控制。

馬斯克和小他14歲的英國女星暨前妻Talulah Riley開始在洛杉磯同居，2010年結婚後兩度分合，2014年以369.5萬美元、約3000萬港元買下此宅。如果開價與實際出售價格相去不遠，意味馬斯克將獲得超過580萬港元的利潤。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：特斯拉執行長Elon Musk擁有的洛杉磯豪宅之一 求售開價近1.4億台幣】