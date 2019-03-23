【古董拍賣】乾隆帝借玉器自詡千古一帝　成交估價達港幣一千萬

乾隆，中國史上最長壽、兼實際掌權最久的皇帝。明主還是昏君，後世自蓋棺定論。可是他本人又如何評價自己？覺得自己是位怎樣的天子呢？今日，我們就借刻有御題詩的乾隆玉器，一覷這位帝王年登古稀時如何自誇自讚。

《如懿傳》中，霍建華飾演乾隆，周迅飾演嫻妃（《如懿傳》劇照）

青白玉雙魚洗，直徑25cm，底銘「乾隆年製」隸書款，周圍環刻四十字長的乾隆御題詩，意味此玉器甚得乾隆所喜。詩末鈐刻兩印，一為玉地金字，另一則是金地留白，印文分別為「古稀天子」及「猶日孜孜」。我們要看的，正是這八個字。所謂古稀，就是古人常說的「人生七十古來稀」。乾隆四十五年（1780年），即乾隆七十大壽之年，這位帝王特意撰寫了一篇《古稀說》，總結自己在位執政以來的功積：千古帝王之中，年登古稀的明君，只有我一個。簡單而言，乾隆認為自己是千古一帝。

▼▼按下圖一睹有乾隆帝御題詩的青白玉雙魚洗：

▼▼乾隆究竟怎樣推論出自己是千古一帝呢？我們且從《古稀說》原文，看看他的邏輯思路。

1.「三代以上弗論矣，三代以下，為天子而壽登古稀者，才得六人……」三代即夏、商、周。我乾隆認為，三代太過遠古，暫且不談。至於三代以後、乾隆以前的天子中，只有六個人能活到古稀之年。這六帝分別為漢武帝、梁高祖、唐明皇、宋高宗、元世祖（忽必烈）、明太祖（朱元璋）。

2.「即所謂得古稀之六帝，元、明二祖，為創業之君，禮樂政刑有未遑焉。其餘四帝，予所不足為法……」六帝無一堪稱明君。忽必烈、朱元璋雖是建國之君，但禮、樂、政、刑方面皆未竟全功。至於其他四帝，更加沒有甚麼地方值得效法。

3.「目前代所以亡國者，曰強藩，曰外患，曰權臣，曰外戚，曰女謁，曰宦寺，曰奸臣，曰佞幸，今皆無一仿佛者……」亡國的原因，不外乎這八項，包括藩王割據、外夷入侵、奸臣弄權等等。今日在乾隆統治下，這些問題統統不存在。

4.「至乎得國之正，擴土之廣，臣服之普，民庶之安……夫值此古稀者，非上天所賜乎……」大清如今領土遼闊、別國臣服、百姓安居……對我乾隆這位古來稀的帝王來說，豈不是上天恩賜？

5.「余以今年登七帙，因用杜甫句，刻 古稀天子之寶，其次章而即繼之曰 猶日孜孜……」那麼我乾隆這個千古一帝，今年屆七十歲，就用「詩聖」杜甫之句，刻「古稀天子之寶」這個印，「猶日孜孜」為副章相配使用。

清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽（TheValue）

乾隆帝非常喜歡「古稀天子」這個自封之衍，於是刻製了「古稀天子」印四十二方，以及「猶日孜孜」二十四方。今次我們選談的雙魚洗，詩題於「乾隆丙年閏秋」，即1786年的秋天。乾隆那時大概七十五、六歲，距離撰寫《古稀說》事隔六年。又十年之後，即1796年，乾隆又忍不住自詡，撰寫歌頌自己的《十全武功記》。說完乾隆自詡自讚的典故，最後簡介一下這件玉器的設計意思。乾隆慕古，用現代語言來形容的話，就是愛懷舊的好文青。此件玉洗，雙魚造型簡約古樸，上刻的御題詩有云「雙魚同漢式」，說明是按漢朝青銅雙魚洗而造。

雙魚圖案，往往與道家思想有關。例如是太極圖，形如雙魚糾纏，故又稱「陰陽魚太極圖」。道家代表人物莊子，亦喜歡用魚來打比喻，說明哲理。不過道家的雙魚，多是首尾呼應 – 頭對尾、尾對頭，形成循環不息之勢。玉洗上的雙魚，則跟從古制，面朝同一方向，意思則未必與道家有關。雙魚圖紋，自古以有，包括上述的漢代青銅器，以及更遠古的雙魚陶器。所謂「浩浩者水，育育者魚」，古人觀察到魚類生殖力之盛，故以之祝喻子孫繁多，「魚」自此成為工藝中的圖騰象徵，至今日未息。

▼▼乾隆帝自封為「古稀天子」，依照「漢朝青銅雙魚洗」而造了「青白玉雙魚洗」，按下圖看看乾隆帝的靈感來源：

至於乾隆心目中的雙魚有何含意，小編只能說一句「帝心難測，未可猜矣」。不過這件玉器，有乾隆御題詩，又有他深愛的「古稀天子」印，且來源有序，相信成交價必能超越US$100萬 - 150萬（HK$780萬 - 1,170萬；NT$3,000萬 - 4,500萬）的估價。

乾隆 青白玉御題詩雙魚洗｜估價US$100萬 - 150萬（TheValue）

清乾隆 青白玉御題詩雙魚洗 《乾隆年製》四字隸書刻款

拍品編號：806 直徑：25.4cm 來源： 香港蘇富比，1979年11月28至29日，拍品405號 Ashkenazie & Co.，舊金山，1982年 歐雲伉儷珍藏，編號392 估價：US$1,000,000 - 1,500,000

拍賣詳情

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