【鉑金保養】四招學懂不再苦惱　輕鬆保持亮麗光澤

鉑金有着純淨明亮的光澤，是許多人購買首飾第一選擇的材質，而其耐熱、耐酸、堅硬的特性也非常適合拿來製作鑽戒的戒托。但鉑金也與其他貴金屬一樣，配戴久了難免會留下痕跡，這時除了拿去珠寶店修復，當然也有幾個預防和簡單清潔的方法，讓你的鉑金可以保持亮麗光澤。

1、妥善保存

當你在做家務事或是一些勞力工作時，盡量都不要配戴鉑金飾品。而當不佩戴時，將鉑金對戒單獨存放在珠寶盒或麂皮袋中，避免與其他珠寶飾品摩擦產生劃痕，且不要經常撫摸，手上的汗漬會影響戒指的光澤。

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2、按時清潔

可以使用專業的珠寶清潔劑，或將首飾浸在溫和的肥皂水中，可以拿牙刷輕輕的清潔表面，最後再用清水沖洗並且用軟布輕柔拂拭擦乾即可。如果你是經常佩帶可每個月清潔一次，而鑲嵌類鉑金飾品通常需要六個月清潔一次。

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3、定期拋光

如果你的鉑金戒指出現肉眼可見的劃痕，或是鉑金表面出現天然的氧化層，那麼可以把你的鉑金帶到自己信賴的珠寶店鋪去進行修理和保養了，一般珠寶店家會為你的鉑金戒指進行打磨。鉑金戒指上的磨花和划痕只是金屬移位，鉑金戒指的總體積不會減少。

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4、遠離化學品

避免讓鉑金首飾接觸漂白、香水等刺激性化學品，或是一些化妝品，儘管它們不會對鉑金產生傷害，但如果你的鉑金上面有鑲嵌鑽石或是其他寶石，可能會讓鑽石或寶石變色。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鉑金應該如何保養？學會這四招輕鬆讓鉑金保持亮麗光澤】

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