【共享閱讀】珍珠奶茶睇得唔飲得　吳美筠葉曉文聯繫生活與閱讀

呷一口珍珠奶茶，茶醇奶香，珍珠或帶蜜味或溢焦糖味，不是為了消暑解渴，純粹為了一解心癮。如果我跟你說，眼前有一杯珍珠奶茶不是給你飲的，而是給你看的，你會覺得我是傻瓜嗎？

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我不是傻的，但調製這一杯「珍珠奶茶」的人才是傻瓜。他們傻得可愛，他們有鋪心癮，如果不讀書就解不了這鋪癮。這個「讀癮會」總共有六個人，以為人強馬壯，其實人丁有點單薄。他們沒有租舖開店發大財，反而蝕住做——賣珍珠奶茶都蝕？當然，他們的珍珠奶茶好看，但不能飲。他們不做買賣，只做免費派發，當然蝕。

我講的，是新生代文學評論教育雜誌——《珍珠奶茶》。

我得益於閱讀，我哋仔女得益於閱讀。我將閱讀的好處分享出去。我諗唔到原因點解我要收錢。 《珍珠奶茶》創辦人吳美筠博士

「我得益於閱讀，我哋仔女得益於閱讀。我將閱讀的好處分享出去。我諗唔到原因點解我要收錢。」——《珍珠奶茶》創辦人吳美筠博士（作者提供）

原來黃庭堅也曾經這樣講過：「一日不讀書，言語乏味；三日不讀書，面目可憎。」有讀梁實秋一定會記得。閱讀是「持續進修」——不是上課程那種進修，而是一直令自己進步、修身、養性的意思。讀到好書要分享，讀到壞書更加要分享，這個分享其實就是書評的雛型。

免費派發的話，大家可以在哪裏得到這本雜誌呢？突破書廊、Kubrick、有為書店可以索取，其重點對象則是閱讀尚未成為生活一部分的高中學生。常常說孩子是未來的主人翁，這可不是空口講白話，未來屬於下一代，那把握現在的大人便應該好好為孩子、青少年做點事。

我問佢哋（學生）飲唔飲珍珠奶茶，佢哋好大反應。我問佢哋睇唔睇書佢哋冇咩反應。 吳美筠博士

「我問佢哋（學生）飲唔飲珍珠奶茶，佢哋好大反應。我問佢哋睇唔睇書佢哋冇咩反應。」——吳美筠博士（作者提供）

這個世代是否已經放棄閱讀呢？由於《珍珠奶茶》於元朗裘錦秋中學有一場分享會，訪問當日正值任元朗裘錦秋中學校長的潘步釗博士同場，在得悉該校有辦學生文集《川流》更覺驚喜。他時刻面對老師、學生和家長，問一個長期推廣文學教育、作為前線的核心人物，即可更迅速了解時下年青人的閱讀情況。

圖為《珍珠奶茶》於元朗裘錦秋中學舉辦的一場分享會。（作者提供）

（睇）實體書好少，就算係（睇）電子書都唔係一啲好嚴謹嘅，都係一啲好膚淺好零碎好短嘅多。 元朗裘錦秋中學校長潘步釗博士

「（睇）實體書好少，就算係（睇）電子書都唔係一啲好嚴謹嘅，都係一啲好膚淺好零碎好短嘅多。」——潘步釗校長（作者提供）

其實這個現象，或者跟社交媒體撇不清關係，潘校長講到整個形勢其實真的是不利的，所以他鼎力支持吳博士營運《珍珠奶茶》，更說道「無論紙本又好，屏幕又好，真係要培養閱讀嘅習慣同埋氛圍。」

圖為《珍珠奶茶》於元朗裘錦秋中學舉辦的一場分享會。（作者提供）

談到實體、紙本與電子版本，《珍珠奶茶》有一個非常冒險和大膽的決定，就是它只有紙本版，而沒有電子版。

推廣閱讀就係唔會有電子版，手感唔同。 吳美筠博士

要令人重拾閱讀的樂趣，紙本是一個信念，閱讀其實是一種信仰。至於《珍珠奶茶》有什麼特別呢？這是開展一個輕閱讀的載體。「我哋平時一講閱讀好似就講緊一本書啦。咁一本書呢，依家雜誌都興講bookazine。因為magazine都開始唔流行啦。咁bookazine呢就好厚。我希望就20頁。」將《珍珠奶茶》捧上手，確實輕巧，短短可能半小時之內已經讀完，也符合吳博士所講：「希望喺揭嘅過程唔好咁沉重。」

圖為《珍珠奶茶》於元朗裘錦秋中學舉辦的一場分享會。（作者提供）

要說未揭開雜誌之前，最為吸引的是它的封面。設計師用了一個誇張撞色的方法，用紅撞綠，令到效果非常奪目，這個撞色也跟雜誌有關，閱讀文字可以與好多東西有誇張的碰撞。

以輕鬆、易入口為主調，將生活與閱讀聯繫起來，這是雜誌名的由來。「《珍珠奶茶》嘅嘗試就是一啲意外嘅聯繫，比如將足球聯繫閱讀。即係一啲同書大纜都扯唔埋，但係喺青年人來講或者大眾都感興趣嘅（聯繫）。」創刊號找來兩位嘉賓：山系女孩葉曉文、足球教練陳婉婷（牛丸），將閱讀與其他生活興趣聯繫，讓讀者知道閱讀其實可以無處不在。

《珍珠奶茶》封面設計十分特別，設計師用了一個誇張撞色的方法，用紅撞綠，令到效果非常奪目。（作者提供）

比如葉曉文於《珍珠奶茶》創刊號入面的文章〈從亂上山到戀上山〉，這條文題已經富含冒險意味，從亂讀書到愛讀書也是同一個道理，讀得書多，自然會找到讀書的樂趣，繼而愛上讀書。愛上讀書後又會思考文本，繼而發為書評。問到葉曉文收到約稿之時的感受，她這樣回應：

閱讀其實同生活有掛鉤，即係你唔係就咁衝入閱讀或者創作嘅世界。你要read到作者嘅意圖，或者你要創作一個同人溝通到嘅文本都係要靠日常生活嘅敏感度。 香港作家葉曉文

香港作家葉曉文同樣受邀出席是次《珍珠奶茶》舉辦的分享會。（作者提供）

所以整本《珍珠奶茶》都會與生活息息相關，像聽歌、睇戲等等都可以與閱讀文本扯上關係，《珍珠奶茶》就是生活、閱讀、書評調配出來的精緻飲料。裏面最特別的是每一期都會有一個對版的info-graphic，創刊號第一期是書評的誕生，接下去會有「書評的藝術」、「書評的結構」等等，讓讀者開始摸索如何撰寫書評，了解到書評到底是怎麼一回事。吳博士也有提到坊間一些書評其實是商業運作，但她不予否定，始終出版社需要做生意，「本書冇人睇，佢哋（作家及出版社）就一齊食穀種啦。」

如最開初所講，《珍珠奶茶》是文學評論教育雜誌，主要教育對象是高中學生，整合潘校長的看法：學生多數閱讀一些較零碎、較短的文本，那麼，書評的用意其實就是誘發學生嘗試作出評論。因為現在多數人透過社交媒體去建立見解，那些見解多數來得太快，簡言之為「急就章」。

如果（年青人）轉頭寫幾句喺自己個IG（Instagram）度，因為太習慣，佢建立唔到自己（完整）嘅見解。 吳美筠博士

「如果（年青人）轉頭寫幾句喺自己個IG（Instagram）度，因為太習慣，佢建立唔到自己（完整）嘅見解。」——吳美筠博士（作者提供）

換句話說，其實在社交媒體下，而且社會訊息來得快去得快的大環境下，大家難以靜心閱讀和消化，連思考的餘裕空間都被剝奪，要好好表達自己的看法，並且建立起一套獨特又完整的見解，是需要下苦功，也就是感受生活、閱讀生活、書寫生活。生活與閱讀息息相關，當你感受、閱讀、書寫，形成一個良好的循環體系，那麼在人文氣息的培養下將會更添神采。

只是，做一檔只蝕不賺的生意，這本雜誌，這本季刊，可以支持多久？蝕了錢，賺不了錢，但會否賺到這個世代重新投入閱讀懷抱的氣象。

用之社會，取之社會。我唔認為作家係應該免費嘅，編輯，幫我做入信封果啲唔應該免費嘅。但開心閱讀係應該共享嘅。 吳美筠博士

這世界上，免費背後總有代價，給你看的這本雜誌是免費，但僅憑熱情和信念，是無法撐下去的。《珍珠奶茶》有受香港藝術發展局資助，但獨力難支，要做到長期營運下去，除了內容吸引，策略得宜，還要大家多多支持。一起來成為《珍珠奶茶》入面的Reader仔，一起創造更多不同口味的珍珠奶茶推而廣之吧！Cheers！

圖為《珍珠奶茶》於元朗裘錦秋中學舉辦的一場分享會。（作者提供）

後記：

5月10日去到元朗裘錦秋中學，鑒於這個年代對閱讀、文學等有興趣的年輕人實在寥寥可數，全場四間學校合共約150人出席，其實真的很了不起。吳博士和葉小姐深入淺出，借用周星馳的失戀套餐、提及行山講到陳奕迅與大東山，盡量以貼近生活例子吸引同學，全場哄笑不斷。當中更有珍貴的香港蠑螈片段，日後《珍珠奶茶》如果帶大家邊飲珍珠奶茶邊行山，想必是個不錯的活動呢！

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「珍珠奶茶不可飲？打開日常的閱讀大門：《珍珠奶茶》專訪」​】

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