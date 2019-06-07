【2019米蘭家具展】Fendi Casa新品展示：重現老佛爺設計花卉圖案

FENDI經常與新興設計師合作，新作展現品牌與FENDI Casa 的新趨勢。FENDI Casa提供優雅和國際化的居家風格，系列從當代到現代到傳統，每個家具和配件都是經過不斷的廣泛研究、細緻的手工製作和精細工藝的結果。在4月9～14日舉行的2019米蘭國際家具展（Salone del Mobile），為了慶祝由 Luxury Living Group創作的Maison系列標誌性Pequin條紋圖案，FENDI再次與建築師暨室內設計師Cristina Celestino合作，以Roman Maison羅馬豪邸為主題，推出 「Back Home」特別展覽。

展覽「Back Home」中，Cristina Celestino重新定義1987年出現的Pequin，設計了精緻又有創意的家具排列，展現有趣的材質組合，從永恆優雅的大理石和瑪瑙到迷人的金屬表面，帶來驚人的觸感和色彩效果。 Pequin圖案與FENDI Casa推出同年，特點是寬大的條紋， 結合了FENDI Logo的相同結構,分別有黑色和煙草棕色，Pequin立即成為Maison最具認同感的商標之一。Pequin最初採用塗層面料製成，多年來一直以多種材料（包括棉、天鵝絨和 羊毛皮）進行詮釋，並在各種FENDI系列中展示，包袋和配飾類別中展現出最高水平。

Pequin條紋選擇扶手椅和沙發作為舞台中心的展現，在它們的幾何幾乎男性化的外觀卻平衡出女性氣質的形狀，以及FENDI咖啡桌和地毯在玫瑰色設計中發現的幾何圖案是由Karl Lagerfeld在1983年所設計，FF Logo在設計中獨立而優雅地呈現。 時尚也是該系列靈感的一部分，鏡子和燈具展示了靈感來自袖扣的輪廓，而櫥櫃則回憶起了 ArtDecò 的風格，其幾何形狀、大膽的曲線、強烈的垂直線條和驚艷的表面並置。 Back Home系列展示了獨家空間,分為5個環境：露台、入口、等候室、更衣室和起居室，讓人想起70年代的羅馬房子，沉浸在富有遠見卓識精神的資產階級氛圍中。

在2019年國際家具展中，儲物箱、秘密和時尚細節為新款的FENDI Casa系列帶來活力。Roman Maison的主題傳達了家庭內外最獨特的趨勢，設想了一種強烈、迷人和諷刺的現代性。 因此，我們在展覽中發表了新的戶外版本「Thea座椅」。技巧和手工製作的概要：工匠們為了體現 FENDI Casa品牌的風格演繹技術材料，他們逐條劃出新的幾何形狀。邊緣裝飾有Peekaboo手提包的標誌性編織，還有扶手椅靠背的幾何形狀。 新品Dorian床組，與沙發同名，可以從床頭板開始客製每個細節。帶有拉鍊和F的拉鍊滑塊是Fendi標誌，帶有彩色羅紋的拉鍊靈感來自最新的成衣系列，其中拉鍊不再提供純粹的功能性用途，而是具有美學價值。另外也是新品發表款式Brigitte扶手椅，靈感來自20世紀中期建築的鋼結構，並以Pequin圖案中的水貂或室內裝潢呈現，Fendi的非標誌Logo，立即喚起品牌的珍貴遺產，並在整個系列中形成代表作。

FENDI Casa 2019系列在時尚與設計之間進行持續的和意想不到的交叉運用。事實上，Duke沙發的熱焊接扶手儲物箱採用全面的FF logo，提供內襯微纖維的實用隱藏式儲物空間，其靈感源自 FENDI的旅行包。 展覽的門面也引用圖形來點綴,靈感來自1971年Karl Lagerfeld設計的Astuccio毛皮。調色板的特 點是巧妙地運用色彩，喚起大自然和南非Cape城市激昂的感受，一個迷人的對比位置,形成了新的 FENDI Casa 2019-2020目錄「Somewhere」的背景。粉藍色、綠色和灰色的中性漸變，以及用於 紡織配件和配套家具的飽和色彩。 這些提案也很有創意,在材料組合中也可以看到：野生的小犢牛皮皮革和採用三維圖形設計的厚重面料，強調系列飾面中創作的線條和金屬元素。

CONSTELLATION EFFE 咖啡桌

咖啡桌 EFFE 咖啡桌採用珍貴的大理石和瑪瑙石材，重現了1983年Karl Lagerfeld所設計FENDI檔案中的花卉圖形標誌。提供了可以呈現單個或三個不同尺寸和高度的作品，而底座結構帶有緞面黃銅。FENDI Casa系列的代表性作品以現代風格重新設計，新的Constellation Effe咖啡桌採用透明頂部，生產兩種 直徑尺寸：60和120公分。側面結構、支撐頂部的環和F is FENDI logo的圖案，由鍍鋅金屬製成，有槍色金屬、 青銅影金、拋光黃銅和鈀飾面。

PRISME CRYSTAL咖啡桌

Prisme Crystal咖啡桌以其基本線條為特色，新版本呈現，具有儲物空間和內部飾有橫條紋FENDI logo。咖啡桌全由透明鋼化玻璃製成，採用超透明版本、煙燻、青銅、綠色或藍色有色玻璃。平行六面體的佈置，在其 中一側由金屬鍍層裝飾，為居家提供多種排列的客製幾何形狀。

DOMINO 鏡飾

意想不到的創意泡泡將FENDI品牌帶入家中，反之亦然：反射變成了一種樂趣，其中形狀和顏色偏離其正常視角，在同一表面上顛倒並扭曲。Domino系列鏡子的各種色調（煙燻、青銅、藍色或綠色）的藝術裝飾性詮釋，帶有鍍銀斜面或凸面曲面。框架有槍金屬、青銅影金或鍍鈀飾面。

DUKE 沙發

Duke沙發在國際家具展中表現出現代的氣息,提供寬敞的儲物扶手。扶手的裝飾採用全對角FF logo的皮革，它們擁有內襯微纖維的實用隱藏式儲物空間。靈感源自 FENDI的旅行包，時尚和功能齊聚在一起，包括支撐的背墊及底座使用帶有切邊皮革覆蓋的金屬框架，背面印有FENDI logo，金屬拉鍊為設計帶來個性。

Duke沙發在國際家具展中表現出現代的氣息，提供寬敞的儲物扶手。（世界高級品）

戶外系列THEA 沙發、扶手椅、雙人沙發

標誌性的Thea扶手椅設計結合了最先進的戶外空間材料，如316不銹鋼用於靠背。設計和技術融合在一起，創造出更輕巧、高性能的產品,採用相同工藝點綴的露天環境，數百米的高科技繩索反映了皮革的特殊特性。 圓形腰墊是Thea的一個顯著特徵，在舒適性和彈性方面表現非常出色。沙發、情人座和扶手椅完備了該系列，提供多種不同的座位選擇。

戶外系列VERSILIA 扶手椅

Versilia是全新的戶外座椅系列,具有乾淨俐落的外型比例。栗色有機半光澤面漆的實心Iroko木框架採用柔軟防水面料緩衝。適合戶外使用的彈性帶網格和不銹鋼部件支撐座椅和靠背，採用協調織物的裝飾性滾輪墊完美了扶手椅和沙發版本的座椅系列。

戶外系列RIPPLE 托盤

Ripple戶外托盤有圓形和方形幾何形狀，大理石表面有Calacatta Warm Gold、Carrara Gioia、Verde Alpi或新的Portoro Palladium，這些義大利石材帶有金色和銀色的脈絡線條，使強烈的黑色細微差別更加生動。FENDI logo的字母刻在大理石表面，並鑲有拋光不鏽鋼材質。

標誌性的Thea扶手椅設計結合了最先進的戶外空間材料，如316不銹鋼用於靠背。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文定義時尚的高尚優雅 2019米蘭家具展Fendi Casa新品】