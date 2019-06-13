【裝飾藝術：當法國與中國交匯】裝飾藝術奢華精緻　展現優雅女性

「裝飾藝術」（法語為Art Decoratifs，簡稱Art Deco）之名源自於1925年的巴黎國際現代藝術裝飾工業展，以探索幾何圖案和線條的多變，並採用奢華、精緻和罕有的材料，帶出華麗、繁榮和迷人的魅力。主要為社會上層階段人士所用。

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裝飾藝術自遠洋傳到了中國，不少藝術品或商品都深受影響，中、法文化相遇，更融合，產生獨特的火花。

筆者日前參觀了香港城市大學展覽館舉辦的「裝飾藝術：當法國與中國交匯」展覽，整個展覽設計都配合着裝飾藝術的象徵性的幾何形狀和線條，以及婀娜多姿的女性形狀，展現重「裝飾」的優雅。

整個展覽設計展現重「裝飾」的優雅。（作者提供）

展覽中展示了藝術品如何在裝飾藝術的影響下，把圖形簡單化和對稱，營造時尚的簡約美。其中，孫中山的雕像雖然設計低調，但別具氣勢，散發着領導人的氣魄。

早在中國1920時代，新時代女性逐漸穿上洋裝，或配上西式的裝飾品。在各廣告海報中我們不難見到裝飾藝術的元素，配以大量色彩繽紛的花卉，刻劃上流女性優雅的貴族生活。

在裝飾藝術流行的1920-40時代，女性參與更多社交場合，對「組合化妝盒」（Nécessaires）愈顯需要，故各法國設計師和工匠相繼研製出更多用途、精緻的化妝盒，包含胭脂、唇膏、梳子甚至香煙等等應有盡有，滿足新一代女性需求。同時亦不忘裝飾的外觀，設計滲入現代主義、東方主義和埃及文化，色澤鮮艷並運用奇珍異石，盡顯異域風情。

盡顯異域風情的精緻組合化妝盒。（作者提供）

展覽得到法國駐港澳總領事館支持，展示300多件珍貴、奢華的裝飾藝術製品和其影響，令觀者可體驗紙醉金迷的生活，踏入目眩神迷的世界。

「裝飾藝術：當法國與中國交匯」展覽 費用：免費入場 日期：2019年3月6日至6月30日（逢星期一休館） 時間：上午10時至下午7時 地點：九龍塘達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓香港城市大學展覽館

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【裝飾藝術：當法國與中國交匯】裝飾藝術的精緻，展示現代女性的優雅」​】

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