【Rolex】勞力士Submariner真假難分！一文教你識破免墮騙局

正所謂樹大招風，勞力士手錶超夯的人氣，讓他們家成了A貨、山寨商覬覦的一大目標，所以有時候買到明顯低於市場行情的勞力士錶就要注意了（還有一種情形是花了跟正貨差不多的價錢結果竟然買到仿錶，這就更讓人感到憤怒了），因為它們極有可能是假貨，雖說勞這麼受歡迎，但應該沒多少人會想讓自己戴著假的勞力士在外面趴趴走。目前市面山寨勞力士時有所聞，如果不仔細看，很容易就被假錶那幾可亂真的外觀騙到，不過別擔心，不論A貨、山寨、高仿錶做得再像，他們畢竟不是勞力士原廠，總是會有一些技術面的漏洞可以被找出破綻，買錶時不妨多留意一些細節，如果發現有疑慮的話建議還是不要輕易下手，以免花了錢還成了冤大頭。

假錶的細節和真錶有明顯落差

至於到底有哪些細節可以觀察出真假勞力士手錶的差別呢？資深鐘錶鑒定師Sam本次將以人氣款黑水鬼為例，一一對照一些正品和假錶在細節上的差異。Sam指出現在的假錶雖然仿真度可以做得很高，但是他們礙於成本、技術的限制，還是會有一些外觀的做工處理沒辦法做到和原廠一模一樣的地步，從以下幾個手錶外部零件中，通常就可以辨別一只勞力士手錶是真是假。

教你看清真偽Rolex（點撃圖片）▼

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假錶再真都會有破綻

以上這些都是可以判斷黑水鬼是真錶還假錶的依據，當然這些判斷標準也可以套用在其他勞力士手錶上，只能說假錶追求的就是做個大概，外表可以做得大致很像，但是細節面的講究程度跟原廠一比還是可以立刻判別高下，買錶時可千萬要睜大眼睛，不要讓假錶矇騙了自己的眼睛，花了錢還要受氣，這就不是我們買錶的本意了。

林恒生 Sam Lin（世界高級品）

個人簡介Profile

林恒生 Sam Lin

從小生長在家族經營的錶店環境，很早就培養出對鐘錶的興趣，甚至他還考取了高級鐘錶鑒定師的資格，不僅擁有豐富的手錶知識，對於業界動態以及市場行情也有長期而深入的觀察。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Submariner黑水鬼真假如何辨別】