【戒指戴法】男女戴同一手指含義竟然不同 ? 左右手都有分別 !

對於女性來說戒指可說是非常受歡迎的飾品，戒指除了戴起來好看修飾手指，戴不同的位置通常也代表了不同的意義。而你知道戴每一隻指頭分別代表什麼意思嗎？今天我們為大家整理了超齊的戒指戴法，讓你一次搞懂這些佩戴戒指的學問。

戒指戴那個位置

我們先從左手看起，戒指一般戴到左手上因為左手被認為是通往心靈的象徵。將戒指戴到左手無名指上面代表是新婚，因為左手無名指被認為是距離心臟最近的地方最能代表愛。戴在中指代表訂婚，也可以代表熱戀中。如果是還沒有結婚的，要戴到左手食指上面。食指佩戴的戒指一般是比較大的，上面的寶石或鑽戒都要相對大一些。

我們還會看到一些人會將戒指戴到左手的小指上面，這樣的意思是此人喪偶或是不想結婚的。而許多人也喜歡將戒指戴到大拇指上面，但戴在大拇指上的意義有許多說法，有些人認為代表了實現目的、貫徹意志力或理念向前進，適合想要實現夢想或目標的人，也有說法是代表自我、率性。

再來我們看看右手，中指和無名指代表了現在是有對象的，或是處於熱戀中。食指則代表了單身中，而小拇指則表示不想有談感情的意思，或有人認為是無意義的單純只是美觀。

將戒指戴到左手無名指上面代表是新婚，因為左手無名指被認為是距離心臟最近的地方最能代表愛。( Alvin Mahmudov / Unsplash )

不同手指適合戴什麼戒指

食指一般是比較有主張的一個手指，在佩戴戒指的時候，戒指的形狀最好是比較長的，而且鑲嵌的鑽石最好是大克拉的。中指個性非常強的一個手指，又位於正中，因此佩戴的戒指最好是方型的、橢圓形的這樣可以平衡左右。無名指是手指中最纖細、也是非常美麗的一根手指，可以佩戴比較典雅、華麗的白金鑽戒或者18K金鑽戒。小姆指是比較小的一個手指，比較適合纖細小巧的戒指款式。

華麗的白金鑽戒或者18K金鑽戒適合配戴於無名指。( Jacek Dylag / Unsplash )

男生戴戒指的含義

男士戒指的幾種戴法和其中的含義，現在很多男人喜歡把戒指當作飾品來佩戴，其實戴戒指有很多講究的，我們也可以通過男士手上戴的戒指看出他的情感及婚姻狀況，也能從中看出他的一些性格。

對於國際上比較流行的說法就是，小指表示單身、未婚，隱藏的含義也可能是並未有想要結婚或是談戀愛的念頭。食指表示想結婚，但這樣的情況可能是沒有對象的，也可能是有對象了。無名指表示已經訂婚或結婚。中指表示已經在戀愛中。大拇指通常比較少人配戴，但他可以是權威的象徵。

對男士來說戴純銀戒指表示性情溫和，易遷就他人。戴金戒指者較重視利益，往往會有精明的生意頭腦。戴翡翠玉石者注重品位素質，處事嚴謹。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：男女戒指戴法大全 你知道戴不同手指分別代表什麼意義嗎】