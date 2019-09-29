ROLEX勞力士Yacht-Master 42著重多功能　黑色面盤注入年輕氣氛

近年海洋運動、賽事漸有起步，但整體而言似乎海鮮文化還是優於海洋文化的，可這並不妨礙勞力士ROLEX的Yacht-Master成為錶迷最愛的勞力士系列錶款之一。 勞力士今年發表的Yacht-Master 42，有別於具備倒數計時功能，專為帆船賽事設計的Yacht-Master II，全新發表的Yacht Master基本上著重在更加廣泛的多功能配戴上。

此款Yacht-Master 42直徑42mm，黑色啞光Cerachrom陶質錶圈，硬度高，抗刮耐磨。搭配黑色面盤，為系列注入年輕氣氛。

不過，這款Yacht-Master也是系列首度採用白金的貴金屬款式，白金的淡雅光澤迷人，但也說明錶款有一定的檔次。是否會帶著白金腕錶運動是一回事，勞力士依舊一絲不苟於各個細節。招牌的蠔式殼是勞力士的品質象徵，也是為了防水所發展出的必須。包括以整塊實心白金所打造的中層錶殼，加上有三角坑紋，需要特殊工具才能旋開的底蓋。錶冠也採用三扣鎖三重防水系統，這些都是出於確保殼身防水性能完善所發展。

內裝3235型機芯，是這系列首度裝配的機芯型號。這是勞力士新一代的機芯，除了動力儲存增加到70小時，機芯以提高產量、強化效能為方針設計，在運作效能上更有大幅提升。採用以鎳磷材質製成的專利Chronergy擒縱系統，材質不受磁場干擾，而且以精密電鑄技術製成，誤差低，運作效能高，確保運作穩定度。

此外，像是順磁性合金製作的Parachron游絲，抗震更超過傳統游絲十倍。專利Paraflex緩衝機制，都讓機芯抗震力更上一層，有益於運作效能，創造更精準地走時。

當然，Yacht-Master 42通過頂級天文台認證，這是一項奠基於天文台認證，但更加嚴苛的檢測。除了裝殼後再測試更符合實際狀況外，更磨人的是每日誤差需在正負兩秒內，可見勞力士對精準的執著。

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勞力士Yacht-Master 42 直徑42mm 18K白金錶殼／時間指示，日期窗／3235型自動上鍊機芯，70小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面／防水100米／參考價NTD 923,500

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