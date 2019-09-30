Fight Club番梘諷消費主義，今出現在奧斯陸建築三年展

現正於挪威首都舉行的奧斯陸建築三年展（Oslo Architecture Triennale 2019），出現了一幕「番梘控訴」，這並非只出現在經典電影《Fight Club》內的情節，藉著番梘本身的特性與建築產生Symbolic meaning，同時也以「共享番梘」反思消費主義的影響。

《Fight Club》 有看過《Fight Club》的朋友，定必記得當中的番梘，既可笑又可悲，亦是一個賺錢奇想，番梘用上美容診所抽脂後丟棄的脂肪所製成，喻意是以富人不要的東西再以高價賣回他們，諷刺消費主義，同時賺來的錢亦作為反政府的行動基金。而在奧斯陸建築三年展場地使用的番梘，其實是一個來自建築系研究生Yujia Bian的項目，隨著人們使用，番梘上的「Architecture」一字慢慢消失，意指建築會不斷變化，不只是建築物，更加是整個建築系統以及這個範疇。

photo: Dezeen

photo: Dezeen 建築是一個非常複雜的設計範疇，因為今天所想可以要在十年後才能實現，所以其想法要非常前瞻才能滿足到用戶的需要。而在近十多年，常常在建築師的訪問中聽到關於「公共空間」的想法與應用，同類型的設計範疇也不只局限於建築，而加入了「空間」這個元素，更加不斷提出以人為本，因為有人用的空間才是有意義的。然而，「番梘」所作出的控訴正正是這一點。