文藝名所的背後：100 Creative Powers操刀「文化矽谷」K11 MUSEA

銳意打造成香港「文化矽谷」的K11 MUSEA開幕以來，各方朋友想必已經率先朝聖，有MoMA Design Store進駐，更有Yohji Yamamoto旗艦店座落於此，潮流文化一網打盡，而且乍看建築設計，已經足夠引起打卡衝動。大家打卡必定拍到的天花以及電梯位置，非常吸睛，今回就請來背後的設計團隊LAAB與大家談談其設計理念。

K11 MUSEA 首先溫故知新，說說這地標名字的由來，MUSEA（讀音為meu-see-ah）靈感來自古希臘神話中的繆斯女神，掌管著文學、科學、藝術及知識範疇，而作為尖沙咀海濱Victoria Dockside的心臟地帶，其意念構成為「A Muse by the Sea」，故此，其設計理念與之息息相關。樓高10層的MUSEA，設計靈感來自周遭環境以及大自然景觀，不難看出猶如海浪又具備有機植物特性的室內設計，這種視覺美學上的「流動性」，又與其文化矽谷理念：市民、文藝界、遊客等互相交流穿梭的流動性相呼應。更驚人的是，整座地標的內外設計，竟是由國際、本地的建築師、藝術家以及設計師組成的「100 Creative Powers」攜手打造，匯集「百份」創意力量的威力盡現其中。

Oculus 甫步入MUSEA，大家定必從中庭位置不禁抬頭望，感受攝人的氣勢，而映入眼簾令人聚焦的，正是出自本地建築事務所LAAB之手的圓頂結構「Oculus」，其設計靈感來自大教堂。世界各地的大教堂建築時間動軋數十甚至過百年，Oculus的結構組件亦是由人手製成，既保留工藝之美，亦引入新興的技術去解決不少問題。問及LAAB的共同創辦人Otto Ng（吳鎮麟）當中面對的困難，他表示設計藍圖與現實總是有落差：「對比起以前人手繪圖，現在用軟件構圖精準快捷得多，但很多現實情況要顧及，例如雕塑中間有著兩個天窗採光，Oculus非常著重美感，而且要配合MUSEA室內的整體觀感，所以就模擬實際情況花了以年計的時間。」

Escalating Climbers Otto Ng曾在海外建築事務所工作，之前在美國麻省理工大學畢業，所以引入不少國際間採用的技術與軟件，但在香港的工藝師傅未必看得明白，所以就Oculus以及另一件作品「Escalating Climbers」而人手製作原模來測試。Oculus另一個難題是圓拱頂，結構需要考慮得極為精準，差之毫釐謬以千里，所以他採用3D Scanning收集數據，也笑言有一晚很多工作人員不知道在進行搜集而走入範圍內，原來細小三維掃描儀也是重要的小幫手。說到「Escalating Climbers」，是為中心位置環繞著電梯的雕塑，靈感來自植物生長的形態，每條不銹鋼「樹根」都以巧手製作，近看得出手工之精細，與Oculus一天一地相配合出一個獨特的空間。Escalating Climbers著重有機線條，而繪圖則用上「Rhino and grasshopper」軟件，好處是可以改變數據調整樹根的「生長」形態。問及用數據生成的線條會否違反「自然」，Otto則有不同見解：大自然都有定律，而最顯而易見的是經典力學地心吸力，線條結構不能相違背，而在工藝上，樹根的細節、粗幼則靠師傅嫻熟的手工。

LAAB於近年是為備受關注的本地建築事務所，曾獲不少國際間注目的獎項如德國紅點設計獎，在香港也不難見到他們操刀的作品，例如梳士巴利道公共洗手間「茅室」以及星光大道上的「海邊檔」，而大眾對他們的著眼點，很多都來自他們所採用的新媒體技術，但Otto亦曾說過，其實相比起新科技，與人溝通更為重要，正如他剛指出過，本地的製作公司未必配合到他們的工作方式，但卻可以各取所長，最重要保持開放的思想。他分享創辦LAAB的初衷，正正是因為畢業回港後想加入創新的公司卻未能如意。縱使數年前LAAB已是一家備受認可的事務所，但原來他們最初參與MUSEA的項目時提出方案，不少人覺得天馬行空而且不可行，最後方案反覆走到K11集團創辦人鄭志剛面前，對方卻斬釘截鐵認可，是為與之提出的「文化矽谷」意念一致，除了這份決斷力令Otto佩服，也因為相方心意相通而帶來真正的喜悅。