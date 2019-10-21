勞力士也及不上的鐘錶之王 識戴一定係咁戴

腕錶世界裡面有兩個名字分別頂住半邊天，一個是Rolex勞力士，另一個就是真正高級鐘錶之王Patek Philippe 百達翡麗（下稱：PP）。勞力士之所以受歡迎的原因我們另一篇文章曾經提及，而PP備受重視的理由，有些是和勞力士共通，有些則南轅北轍。

Patek Philippe 最受歡迎的款式Nautilus系列，是為1970 年代的為經典設計。(黃寶瑩攝)

先講PP和Rolex最大的分別，是前者定位於奢侈品的立場，講究修飾的精雕細琢，講究功能的千變萬化，講究對製錶藝術的無上追求，這些種種和後者堅持於實用性的簡潔取向各走極端。

Patek Philippe Nautilus 5740G萬年曆腕錶 (網上圖片)

至於Rolex與PP相類似之處，其實都是一些有關製錶精神的堅持。對於品質寸步不讓，是PP創立177年以來所堅持的重點。與Rolex同樣是家族擁有，令到錶廠得以承受更大市場壓力。因「跑數」拼銷量、拼營利、拼產量會帶來犧牲品質的問題曾經出現於不少被財團收購了的百年老牌，卻從來沒有波及PP。品牌定位清晰，目標明確只做優秀的作品，那種不會審時度勢的態度有人會說是不識時務、有錢唔搵，但高級鐘錶講究的，正是一種慢工出細貨。當你知道每一枚高級腕錶都應該花費具資格的製錶師的一個固定的時間去製作，短期內量的增加就等同於質的犧牲。基本上，你在PP 消費勿須由基本、入門款出發，漸進式地才能要求買入更高階款式，若想一入店便來一枚陀飛輪、三問腕錶是不可能的。你會疑惑這樣做目的何在？這就是想買家是真正的用家，不純為一賣一買的營銷策略。

Patek Philippe 5208R 大複雜功能計時腕錶。(網上圖片)

PP在過往歷史歲月當中未曾有一刻妥協於市場，購買PP的人也知道這樣一枚錶是可以讓你流傳給後人的藝術傑作，腕錶的價值不會因時間而折舊，其保值能力甚至優於貨幣般的勞力士，不少款式甚至在拍賣場上屢創新高，你就明白為何PP會被稱為鐘錶之王。

Patek Philippe 的手動上鏈款式也是他們其中一個非常擅長的項目。(網上圖片)

最後，編者認識本地不少PP收藏家也表示若論超頂級工藝，市場不是沒有更高的，只是PP在各方面的屬性確實是鶴立雞群，這便解決了一眾高級錶迷為何如此趨之若騖。