【男櫥神】Supreme 聯乘系列的最高境界

自從開始有了聯乘系列這概念，品牌就多一個機會要我們掏錢出來購物。畢竟這些極其限量的特別產品往往具收藏價值，雖然有些時候看見聯乘產品也會有摸不著頭腦的想法，例如這部Supreme X BLU 的手提電話。 撰文：Mariane

美國潮牌Supreme向來喜愛與不同品牌交叉合作推出充滿創意的產品，過往就有整套鼓樂器、電單車、彈珠遊戲機甚至是最「騎呢」的磚頭等，每次都總會給粉絲搶購一空。今次品牌就宣布其19年秋冬季配飾系列裡會與美國電訊公司BLU合作推出手提電話。這種名為Burner Phone的手提電話是智能電話的相反，沒有高解像相機鏡頭或是Touch Screen，而是極為Low Tech的手提電話，就像回到2000年代。手機以標誌性的紅白與黑白顏色機身並配上Logo於背面，而這也是Supreme小數推出的科技產品。

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提到這種Burner Phone，近年因為智能電話以及網絡私隱而令愈來愈多人正視這問題，這種低科技手機正因為很難被追踪所以私隱度高，而且價格便宜，所以成為某些人的選擇。據報導BLU過去三年，已售出超過3,000萬部手機。Supreme X BLU手提電話暫時並沒有更多關於規格的資料提供，但相信都會包括最基本的通訊及網絡功能，只要你不要期望它是一部iPhone就好。