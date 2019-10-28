自家製機芯等於質素保證？

喜歡機械錶的朋友，都知道不少品牌會以擁有自家製機芯自豪，並以此為賣點。自家製機芯聽起上來沙塵，但以事論事，自家製機芯是否一定優於外購機芯？

位於瑞士的ETA機芯廠創造過無數一流機芯，現在已經被世界上最大的鐘錶集團Swatch Group收購。(網上圖片)

一概而論通常都是危險的，其實說自家製機芯較好，或者是外購機芯較好，都同樣不合適，因為機芯好壞很大程度取決於製作者是誰。工廠的實力一定有高有低，其對於產品的著緊程度與使用途徑都各不相同，單純以是否自家製作賣點其實不一定講得通。

勞力士也曾於其Daytona系列中使用過ETA的Valjoux機芯。 (Rolex)

不用問，如果你講的是Patek Philippe百達翡麗、Audemars Piguet愛彼、Rolex勞力士等，他們的自製機芯自然是擁有非常高的水準。但你也不能忘記，亦有些品牌較為著重量的生產，他們因為訂單夠多，自設廠房可以減低成本，那你就無可能要求他們的自家機芯可以有幾好。

ETA的機芯是不少品牌的原型材料。(網上圖片)

相對而言，外購機芯也有類似情況，有些著名的機芯大廠如ETA，他們由經驗到資源等支援都非常充足，技術與機器都是最好的，他們的製品，必定可以穩定於一個頗高的水平。

愛彼已經有能力開發任何種類任何功能的機芯，而且質素達到最高水平。(Audemars Piguet)

另一方面，外購機芯最大的特點，是即使他們的機械水準如何，裝飾上通常都會較為踏實。部分品牌就會在外購的機芯上加工，令其變成自己專屬的面貌，而願意進行這一工序的，其質素也總不會差到哪裡去。

即使用上非品牌自己研發的機芯，不少品牌像Hamilton一樣都會在機芯上再加以修飾或改造，令其擁有獨特性。(Hamilton)

自家製機芯質素較高這回事，更大程度是心理層面上的。畢竟高級腕錶都是玩具，自家製機芯的賣點自然更強。只不過有一點需要留意的是，當一家錶廠的機芯自製程度愈高，即是去到連每一口螺絲都是自己出產的話，在保修上就變相不容你有其他選擇。腕錶如需要維修，一般的維修匠未必會有適當的工具去提供協助。當然，買得起真正高端的機械錶，那維修工作你也無理由假手他人而不是讓原廠去執行了吧？