【郵輪旅遊】七星級海上RESORT四千尺豪華套房人生至少住一次

上天很公平，就算你是Jeff Bezos (2019年世界首富，Amazon.com Inc. 創辦人兼現任CEO)，每天也只有24小時，所以對於有錢人來說，如何將緊絀的假期最有效率地好好利用，是非常重要的一個課題，而近年他們找到的答案是：郵輪旅遊。

現在的富豪都喜愛乘坐郵輪去旅行 (麗晶七海郵輪)

在飛機出現並逐漸流行，成為遠航運輸的主要工具之前，郵輪是遠航越洋的最主要運輸工具，尤其在歐洲各國，人們主要依靠郵輪穿梭地中海及大西洋。然而隨著航海技術逐漸成熟，郵輪在作為純粹的運輸交通工具上，亦增加了旅行娛樂的作用，到1900年，世界上更出現了第一艘專門為旅行娛樂而設的郵輪「Prinzessin Victoria Luise」，郵輪旅遊的時代隨之正式展開。同時，由於更具運輸效能的飛機慢慢取代了郵輪在遠航運輸的地位，郵輪作為運輸工具的作用減低，相反地藉著改進船上的娛樂設施和服務質素，更大程度地變成一種旅行形式。

完成日間觀光後回到船上休息，同時郵輪出發往下個目的地航行，可免卻將行(李搬來搬去的麻煩，亦省卻了不少交通時間。(麗晶七海郵輪)

郵輪旅遊的優勢在於一個船程，可以去多個目的地，尤其是一些並非首都或大城市、需要多重舟車勞頓才能到達的地方。而且經過多年來的發展，現在的郵輪基本上已經與一個度假村無異，不但提供住宿，同時還兼有大量娛樂設施。對於郵輪旅客來說，除了航程途經的目的地外，郵輪本身都是他們在旅程中會玩樂的目的地之一。 挪威郵輪控股有限公司副總裁及亞洲區總經理陳海勁

麗晶七海郵輪 (Regent Seven Seas Cruises)以「全球最全面的奢華體驗」及「一價全包 All-inclusive」著稱。(麗晶七海郵輪)

挪威郵輪控股有限公司旗下的麗晶七海郵輪 (Regent Seven Seas Cruises)，以「全球最全面的奢華體驗」及「一價全包 All-inclusive」著稱，雖然7晚行程已經索價港幣3至5萬起不等，但依然大受歡迎，副總裁及亞洲區總經理陳海勁(Felix)認為，郵輪旅遊對於一些高端的富豪旅客來說，非常具有吸引力，「他們大多數都擁有非常豐富的旅遊經驗，故此期望去一些不是大城市、不容易到達，加上能夠讓他們深入探索當地文化、甚至未完善發展的地方，但這些地方都有些缺憾，就是需要長時間的舟車勞頓，而且住宿和膳食安排未必理想，這種情況下，郵輪旅遊的作用就非常大了。」

麗晶七海郵輪最高級的套房Regent Suite佔地接近4,000尺。(麗晶七海郵輪)

不止是船上的所有餐飲娛樂全包，麗晶七海郵輪最優勝的地方，是我們是業界內唯一一家提供一系列免費岸上觀光服務的品牌，除非是特別要求單對單的導遊服務，否則在船費中已經包括了。而在我們眾多個岸上觀光選項當中，最受歡迎的是旅客可以跟隨我們的大廚一起到當地市場購買食材，並回到船上的廚房學習烹飪。

隨大廚到當地市場選購食材並學習烹飪，是麗晶七海郵輪最受歡迎的岸上觀光項目。(麗晶七海郵輪)

由於主要客源都是富豪級旅客，Felix解釋，品牌的服務質素是最關鍵的地方，而為了確保服務質素達到一定水準，麗晶七海郵輪的所有航線，都會以船員客人接近1:1的比例招待客人，而且所有船員都接受過嚴格訓練，「Penthouse suite或以上房間等級的客人，我們更會提供24小時管家服務，小至熨衫、執拾行李，大至安排行程、預訂餐廳及娛樂表演節目，管家都可以代勞。」Felix待說：「每個人對於奢華的定義都不一樣，故此為了盡量迎合所有人的要求，我們不單止提供高質素的服務，多樣性的選擇也很重要，就以我們最引以為傲的餐飲服務為例，不但廚師團隊是由曾為三屆法國總統擔任御廚的Jacques Pepin管理，款式的選擇更是非常豐富，單是設合素食者需要的『健康草本』菜式，總共就有超過200款選擇。」



麗晶七海郵輪上的百老匯歌舞演出也是非常聞名的娛樂節目。(麗晶七海郵輪)

我們若有60%是回頭客，剩餘的40%裡，大多都是靠朋友口碑推介。皆因對於這些富家旅客來說，由於假期不多，故此時間是非常重要的，他們寧願多付一些金錢，去保證旅程是合符甚至超越他們的期望。而為了進一步提升旅客的奢華體驗，我們最近在加納比海更購置了兩個僅供我們的旅客到訪的私人島嶼Great Stirrup Cay及Harvest Caye，並提供野林探索、飛艇飛索、雨林河管及滑翔傘等娛樂設施。