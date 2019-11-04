【男櫥神】Versace 出浮誇拳套以及歷代奢侈品牌出過的運動裝備

上星期Versace推出售價 $3,126美元（約值港幣$25,000）的巴洛克式圖案黑拼金色全羊皮拳套，甫上架就被搶購一空。這拳套是品牌的Barocco Collection之一，以往就已經推出過時裝服飾以外的產品如毛巾、拖鞋、浴袍、玩具熊等等。而其實品牌早於90年代就經已推出家品系列，所以出拳套絕對不是新鮮事。 撰文：Mariane

Jean Paul Gaultier AW10年系列 相反翻查以往奢侈品牌也推出過不同的運動裝備，而時裝設計師亦往往被運動風格影響著，例如Jean Paul Gaultier 的AW10年系列就同樣以拳擊選手為靈感，模特兒化上流血妝帶上拳套行天橋；Hermès以馬術為概念的服飾；

Thom Browne SS17年系列 Thom Browne SS17年系列時裝騷上模特兒拿著滑浪板帶著泳帽的裝束作完場；還有Moncler Gamme Bleu 的系列過往每一季都是找來一種運動來致敬等等。 Chanel推出過欖球、籃球、高爾夫球桿、單車等；Louis Vuitton的乒乓球拍等等，這些產品價值不菲而且極其限量所以都是以收藏為主。雖然好像不太實用，但志在能跟朋友炫耀一翻。

更多奢侈品牌推出的運動裝備：