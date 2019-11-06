【買車迷思】引擎唔夠力因慳得蝕

引擎CC大馬力大，一腳踩落油門，銀紙就好像在死氣喉噴出街一樣，尤其是那些超跑或是大型四驅車，馬力大到這地步，油錢的確傷荷包。但實際駕駛是否就這樣簡單二元對立，馬力小的車子，就肯定慳到錢？其實未必。

四驅越野車由於動力會平均分配到四個車輪上，行駛表現會更可靠，但油耗通常也比一般前輪或後輪車為高。(Mercedes Benz)

養車不是容易事，香港人精打細算，想慳得幾多得幾多的心態很易被理解。但油錢花多花少，引擎CC數字並不是唯一考慮，用途和態度才最重要。

超級跑車是爽，但一踩油，銀紙就彷彿由死氣喉噴出來一樣。(Car Throttle)

最簡單一個概念，引擎消耗燃料的高低最主要可以參考引擎轉數(RPM)，不少人駕車時只會留意速度，尤其是駕駛自動波的汽車，他們都很常會忽略到轉數錶的存在。引擎內機械運轉速度愈高，就愈需要燃燒燃料，即使汽車實質移動速度不高，像是剛起步時，其油耗才是最大。

當然啦，買得超跑，誰又會介意那少少油錢？不過環保方面，就不只是錢的問題了。(Lamborghini)

理解了這基本概念後，你就會明白到，如果車身太重、負載太多，又或者要長時間在斜路上行，那麼為了提供足夠的力量去支持動力，汽車就只能維持在低波段高轉數的引擎操作環境之下。一台低CC小馬力的引擎轉速每每平均要用到3至4,000轉才能行走，所消耗的燃料必定遠超過一台大CC大馬力的引擎以1500至2000轉行駛，這也就是我所說的用途問題。

像是Smart這類小車，在城市內作短程使用的確比較慳油，但如果上到公路，就要長期大腳油，就不是最理想。(Smart)

簡單講，如果你明知自己的汽車時常要在剛剛提及過的高能量輸出情況下運作，那麼選一部馬力大一點CC大一點的汽車應該更為適合。

住的地方或工作的地方常要上山落山，汽車唔夠力也會增加機械耗損。 (Jaguar)

至於講到態度方面，這就無關乎汽車CC大或小了，只要你是那種喜歡突然加速、整天忍不住要爬頭的、在燈位要大腳油起步的，又或者是前面紅燈都要踩油到最後一刻才大力煞車的，這些種種都是非常浪費燃料的習慣，即使你錢多，也會破壞環境，自己諗吧。

如果時常會裝得多人，七人車這類車型最好不要選太細CC及馬力的。(Toyota)

最後，CC愈大，政府牌費愈貴是事實，但如果因為想慳果幾千而令致用車時常要踩大油，不單止油錢蝕返凸，引擎長時間勞損，也會增加維修費用，得不償失這回事，我想你懂的。