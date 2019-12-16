【Omega】Seamaster 打破勞力士多年紀錄

係人都知潛水錶幾百米防水功能普通人一世都用唔著，但挑戰極限向來是高級鐘錶的一個重要課題，潛水錶潛到幾深，數字自然就重要啦。今年夏天之前，Rolex一直都保持著潛水之王這名譽近60年，現在王座被奪，新王者其實又是老對手Omega。

Captain Don Walsh & Jacques Picard

故事講回1960年，當時兩位海洋探險家Captain Don Walsh及Jacques Picard帶著傳奇的Rolex Deepsea Special潛到馬里安那海溝10,916米深處，寫下了人類潛水紀錄之同時，也讓Rolex創造了機械錶最深潛水紀錄。

2012年，荷李活著名導演兼探險家占士金馬倫帶著新製作的Rolex Deep Sea Challenge潛進海底10,908米。(National Geographic)

這成績保持了幾十年，直到2012年荷李活著名導演兼探險家占士金馬倫決定再次挑戰這紀錄，並帶著新製作的Rolex Deep Sea Challenge潛進同一位置。當時他雖未能打破舊有紀錄，但10,908米的成績已經足夠叫人驚訝。當時他配戴的Sea Dweller在實驗室中成功做到了多達12,000米的防水深度，其字樣也印了在這枚驚世之作的錶盤之上。

商人兼探險家Victor Vescovo駕駛著他的「DSV Limiting Factor」號潛艇，觸及了馬里安那海溝10,928米深處。

然而紀錄是要用來打破的，就在剛剛的夏天，商人兼探險家Victor Vescovo駕駛著他的「DSV Limiting Factor」號潛艇，觸及了馬里安那海溝10,928米深處，剛剛比Rolex的多了12米，刷新了1960年的人類潛水紀錄。而陪伴著他的腕錶，就是Omega的Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional。

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional具15,000米防水功能。(概念錶不作發售) (Omega)

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional的錶殼技術將應於未來市場款式。

給你一個概念，當你到達水深一萬米之處，其水壓就如在你頭頂放上50部大型噴射飛機，咁都唔爛，要拍手掌了吧﹗接下來輕鬆一下，介紹幾枚超勁潛水錶，不一定每款都有萬米防水，幾千而已。

Ball Engineer Hydrocarbon DeepQUEST整個錶殼一體成形，在錶冠密封位更經特別設計及處理，錶面藍寶石水晶厚達5.3 mm，附有自動氦氣排放閥，具3000米防水功能。(圖片：Ball Watch $33,980)

Breitling Avenger Automatic 45 Seawolf出自經典飛行員腕錶系列，但也具有極其適合海底探險的功能。45毫米精鋼錶殼配有棘輪式單向旋轉錶圈和旋入式鈦金屬後底蓋。搭載自動上鏈Breitling 17型機械機芯，指針和時標塗有Super-LumiNova®螢光塗層，去到漆黑處仍能輕易讀取時間，防水性能達3,000米。(圖片：Breitling $32,200)

Hublot Oceanographic 4000經歷18個月的研究，開發和測試，Hublot實際曾在Roxer壓力箱中測試至5,000米。為了確保腕錶的防水性能，藍寶石水晶的厚度達6.5mm，旋入式底蓋則由2級鈦製成。(圖片：Hublot，碳纖維版本定價約$200,000)