獲英女皇及 LVMH賞識 2020年你需要認識的時裝界新名字

時裝界久不久就會有新血加入，但不是每一位都是天生才華洋溢而且那麼幸運，能被行業內的龍頭大哥兼英女皇的賞識，相信日後的路亦會順風順水。今次要說的是兩位來自英國的男裝設計師，Bethany Williams及Edward Crutchley。

Credit: Bethany Williams AW19

Bethany Williams AW19 Bethany Williams畢業於London College of Fashion主修男裝設計，剛剛獲頒的女王伊麗莎白二世獎項，是用來嘉許對社會作出貢獻的人。因為其設計靈感一直關注著不同的社會議題，例如她就曾以書本廢料、二手牛仔布和手製紡織品來製造100％再生服裝；又與食物銀行、庇護所及監獄囚犯合作，找來露宿者來做其時裝騷的模特兒從而給他們重生的工作機會等，背後的目的都是希望引起社會各界對這些視而不見的問題引起關注。你可能會認為這只是種製造宣傳效果的gimmick，但細看她無一季的服飾都絕對沒有交行貨。不論是布料和色彩的運用都非常有sense，款式的可穿度亦很高，難怪同時被LVMH看中，入圍著名的LVMH大獎。

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Edward Crutchley FW18 而另一位Edward Crutchley，畢業於著名的Central Saint Martins後即為Louis Vuitton打工，一打便是13年，當時的老板兼mentor正正是Kim Jones。後來成立自家品牌，因為其對布料的豐富知識而引起業界的注意。他不惜攀山涉水，找來由家鄉約克郡的羊毛織工人到日本的絲綢，再到東南亞的ikat印花面料來製作每一季的系列。正因為如此講究，才會使他成為第一位在2019年內贏得兩項Woolmark大獎的設計師，並成為BFC Fashion Fund的決賽入圍者。現時Crutchley仍然在位于Dior Homme的 Kim Jones兼職打工學藝。