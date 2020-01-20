為何Parma Ham總要配哈密瓜？意大利的美食探究

任何的酒都有相應配搭的佐酒小食，對於葡萄酒而言，人們愛用Parma Ham及哈密瓜，到底甚麼是Parma Ham，又為何總是要配哈密瓜呢？

（Unsplash） Parma Ham顧名思義就是來自意大利的一個名為Parma的地方，其實在意大利，並非因為要喝葡萄酒而配Parma Ham，後者是常見的前菜，而意大利人吃東西就一定要喝葡萄酒。Parma Ham和哈密瓜是絕配，關係到它們的味道特點。意大利人很少就這樣吃Parma Ham，因為太鹹，而哈密瓜的清甜正好與鹹香中和，帶出平衡口感，會下廚的朋友都知道，甜和鹹往往都能相輔相乘。在質感上，Parma Ham的綿滑，又與哈密瓜的爽脆相當合襯。

在Parma，除了火腿之外芝士也是生活上不可或缺的。（Photo：何國龍） 常言道意大利人是最懂得享受生活的人，他們懂得慢活之道，發展出慢食主義，千年以來又發現了很多味蕾上的絕配，Parma Ham配哈密瓜就是一個好例子。而在Parma這個城市，位於意大利北部的Emilia-Romagna，既是重要的葡萄酒產區，也有著種種美食。在那裡芝士是生活上不可或缺的元素，他們認為芝士是意大利人維持健康的原因之一，他們的芝士也會窖藏，常見的是一年到三年，或更長時間，製作出由鮮味到鹹香的芝士。那裡的芝士除了佐酒，更會入饌，最著名又最平民化的就是意大利雲吞，相傳在戰時資源短缺，人們就以Pasta及芝士做意大利雲吞作主食。