為何Parma Ham總要配哈密瓜？意大利的美食探究

任何的酒都有相應配搭的佐酒小食，對於葡萄酒而言，人們愛用Parma Ham及哈密瓜，到底甚麼是Parma Ham，又為何總是要配哈密瓜呢？
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Parma Ham顧名思義就是來自意大利的一個名為Parma的地方，其實在意大利，並非因為要喝葡萄酒而配Parma Ham，後者是常見的前菜，而意大利人吃東西就一定要喝葡萄酒。Parma Ham和哈密瓜是絕配，關係到它們的味道特點。意大利人很少就這樣吃Parma Ham，因為太鹹，而哈密瓜的清甜正好與鹹香中和，帶出平衡口感，會下廚的朋友都知道，甜和鹹往往都能相輔相乘。在質感上，Parma Ham的綿滑，又與哈密瓜的爽脆相當合襯。
在Parma，除了火腿之外芝士也是生活上不可或缺的。（Photo：何國龍）
常言道意大利人是最懂得享受生活的人，他們懂得慢活之道，發展出慢食主義，千年以來又發現了很多味蕾上的絕配，Parma Ham配哈密瓜就是一個好例子。而在Parma這個城市，位於意大利北部的Emilia-Romagna，既是重要的葡萄酒產區，也有著種種美食。在那裡芝士是生活上不可或缺的元素，他們認為芝士是意大利人維持健康的原因之一，他們的芝士也會窖藏，常見的是一年到三年，或更長時間，製作出由鮮味到鹹香的芝士。那裡的芝士除了佐酒，更會入饌，最著名又最平民化的就是意大利雲吞，相傳在戰時資源短缺，人們就以Pasta及芝士做意大利雲吞作主食。
位於Parma的火腿工廠「Prosciutto di Parma factory」（Photo：何國龍）
除了芝士之外，在Parma就必嚐Parma Ham，當地最正宗的工廠名為「Prosciutto di Parma factory」，Parma氣候適合風乾火腿，一般風乾、窖藏達十個月，分幾重工序去醃製，工廠內分不同的房間窖藏不同風乾時間的火腿，每一隻都嚴格揀選，人手去除不需要的部分，防止變壞，每隻火腿都有記號，前期功夫為重中之重。而一隻好的火腿，應該要帶有淡淡紅色，如雲石般的脂肪紋理，入口綿滑而容易溶解釋出鹹香。最後，如果想更地道地品嚐Parma的風味，可以配上當地受歡迎的Albana白酒或Sangiovese紅酒，都帶有迷人的酸度，相常適合配搭各式美食。