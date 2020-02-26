【培養瑞士山區肺】編輯推介三家瑞士奢華酒店

瑞士空氣出名無污染無添加，若然能平安度過武漢肺炎疫症，除了開香檳食牛雜之外，去瑞士走一趟，深深呼吸一下清新空氣，想是最佳的慶祝方法。以下這三家瑞士的奢華酒店，均擁有極致自然美景，以及超過一百年悠久歷史。

圖片來源：Baur au Lac Hotel

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Baur au Lac Hotel

自Johannes Baur於1844年創辦後，開業至今均是由同一家族擁有，176年來歷經六代子孫傳承，洗鍊出百年建築的低調典雅與奢華風範。酒店坐落在蘇黎世一個私人公園裡，位置優越，環境清幽，蘇黎世湖泊風景及阿爾卑斯山色盡收眼底，精美的傢俱與細節，更散發出一股不凡的文藝氣息。當年著名德國劇作家Wilhelm Richard Wagner的經典歌劇《女武神（Die Walkür）》，就是在Baur au Lac Hotel舉行全球首演，而音樂家Arthur Rubinstein、Zubin Mehta，以及畫家Marc Chagall、Joan Miró、Fernando Botero亦曾是酒店座上賓。不僅於此，Baur au Lac更是一個創造歷史的酒店，1892年，瑞士發明家Alfred Nobel的前秘書Bertha Von Suttner就是在酒店的沙龍中，構思發想建議他設立諾貝爾和平獎。

酒店擁有119間客房和套房，極致舒適靜謐，呈現低調奢華的優雅質感。在過去的數十年，酒店已投資約1.6億瑞士法郎於新設施和翻修工程，各項細節讓人感受其奢華不凡的定位，而優雅舒適的套房和無微不至的服務，都為酒店贏得無與倫比的口碑。

網址：www.bauraulac.ch

圖片來源：Badrutt's Palace Hotel

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Badrutt's Palace Hotel

創立於1896年，是一家擁有悠久歷史文化的頂級五星酒店，坐落於全球富豪趨之若鶩的度假山城聖莫里茲（St.Moritz）最佳的位置，依山傍水而立，湖光山色美景盡收眼底。一直以來，Badrutt's Palace Hotel被譽為聖莫里茲最具地標性的建築，百多年來吸引無數皇室貴族和名人雅仕的到訪。為保留酒店的歷史建築，每一次整修都十分謹慎，在提升現代化舒適住房設備的同時，更保留了歷史建築的榮耀與瑰麗，無處不瀰漫著奢華古典的浪漫氣息。

酒店共157間客房，每一間房都經過精心規劃設計，其中38個豪華套房，更擁有無敵的阿爾卑斯山景和聖莫里茲湖景。酒店每年只開放夏季和冬季，雖然不少滑雪愛好者都喜歡在冬季到訪，然而其實聖莫里茲山城的夏季更是精彩，多樣繽紛的夏季限定的活動，從歷史悠久的古典和民族音樂會Engadin Festival，到8月1日瑞士國慶，多元豐富又精采！

網址：www.badruttspalace.com

圖片來源：Beau-Rivage Palace

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Beau-Rivage Palace

於1861年成立，坐落於日內瓦湖畔的一座私人花園，酒店有168間客房及套房，擁有美麗湖光美景。2012到2014年間，由知名建築師Pierre-Yves Rochon負責進行翻新工作，以輕柔的色調和鏡像效果，將日內瓦湖波光粼粼的自然氛圍，納入這座百年五星酒店之中。酒店精心規劃的各式舒緩身心體驗，能真正為想放鬆、投入假期的旅客，提供品味細緻的慢活藝術。在和熙的陽光照射下，帶著酒店準備的野餐籃，優雅地在鳥語花香的花園野餐約會，最能享受恬靜悠閒的美好時光。

網址：www.bauraulac.ch