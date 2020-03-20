設計抗疫 巴西麥當勞換Logo 設計師創意新標誌

儘管疫情肆虐，仍無阻人間有情，不少跨國企業都紛紛出手，以其影響力及理念為社會先行一步。不過，事實上每家跨國企業在不同的地區，推行的政策亦有所不同，有品牌一邊廂執行救世之道，在地球的那一邊卻難免做出無情之舉，一切都是錢作怪？抑或人治還是大於一切。在今早，巴西的麥當勞突然在社交平台換了Logo，「金拱門」的分開除了呼籲大家保持社交距離，也意味著影響了實體店鋪的開放。此外，亦有設計師發揮創意，因應疫情而為各大品牌Logo改圖。

圖片來源：McDonald's 就在今早，見到巴西的麥當勞突然改Logo，旋即獲得極大迴響，實在令人驚訝，有網民認為這是企業的良心做法，也有人擔心，會否因此而影響了員工。因為此舉伴隨著的，正是大規模關閉了實體店，餐廳員工也不需要上班吧。是次決定，來自全球最大的麥當勞連鎖店營運商Arcos Dorados，於3月23日正式執行，超過1,000家連鎖店只提供送貨服務，旨在考慮員工、客戶和供應商的健康，認為是對業務及社區長遠的眼光。在網民的留言中，官方窩心地回應：縱使相隔片刻，但我們始終在一起。

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圖片來源：Jure Tovrljan 另一方面，早前也有創意改圖釋出，來自斯洛文尼亞的設計師Jure Tovrljan將眾多品牌的Logo修改成符合疫情的版本，包括戴上口罩的Starbucks美人魚、奧運緊扣的五環分開了、NBA標誌中的人不打球了，「躺了下來」變成了Home Office版本，LinkedIn變成LinkedOut，最有趣的可能是著名啤酒品牌Corona：「需要改新名了」，因為與Coronavirus撞名了⋯⋯

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圖片來源：Jure Tovrljan