張國榮的時尚觸覺源自父親？當年穿紅過幾多品牌？

1989年《Final Encounter》 封面穿著Giorgio Armani(網上圖片)

在當年,國際時尚品牌在香港,但真正會穿著的卻寥寥可數,而哥哥就是當中的領軍人物,他是首批穿著Giorgio Armani的人,有見於他不少的唱片封面,例如1983年的《一片痴》、1986年的《迷惑我》、1989年《Final Encounter》等。而到了2000年,哥哥在紅館舉行《熱情》演唱會,請來法國時裝大師Jean Paul Gaultier負責服裝設計,被《時代雜誌》譽為「Top in Passion and Fashion」,成為一時佳話,也引起了兩極的反應。那次的合作概念是「From Angel to Devil」,Gaultier中性的設計風格更加盡現雌雄同體的艷美,陽剛中透露出絲絲陰柔,哥哥也曾指出,個子不高的他被Gaultier設計的高訂時裝掩蓋著缺點。除此之外,哥哥的性格相當多變,其優雅氣質時而像倩女幽魂中的寧采臣,文弱但溫柔,時而如王子般帶有貴族特質,有見於他穿起Dior Homme之時,絕對是時尚Icon。