張國榮的時尚觸覺源自父親？當年穿紅過幾多品牌？

每年的4月1日，我們或者已不太著重愚人節了，而是去紀念這位不費吹灰之力就能顛倒眾生的一代巨星——張國榮，哥哥的影響力不止於歌影視，也不止於本地甚至亞洲，被譽為「天生表演者」，源自於他的氣質與時尚觸覺，今回就來回顧他的時尚人生。

張國榮與父親張活海合照，張活海是本地洋服大王，自小影響著哥哥的時尚觸覺（網上圖片） 哥哥與別不同的地方，在於他對衣著有著獨特的見解，這是否作為巨星定必具備的條件？或者也源自於他的父親，其父張活海是本地洋服大王，連馬龍白蘭度、希治閣、加利格蘭等國際名人都是其客人。以致哥哥自小就耳濡目染，當初為了子承父業，甚至考入了英國利茲大學的紡織學系，最後卻因為父親因病不再工作，而哥哥就帶著這份時尚的敏銳度進入了娛樂圈，由於當時還未有造型師，所以哥哥身上所穿的都是自己負責，卻從未有出現過撞車事件，甚至成為世人膜拜的對象。

1989年《Final Encounter》 封面穿著Giorgio Armani（網上圖片） 在當年，國際時尚品牌在香港，但真正會穿著的卻寥寥可數，而哥哥就是當中的領軍人物，他是首批穿著Giorgio Armani的人，有見於他不少的唱片封面，例如1983年的《一片痴》、1986年的《迷惑我》、1989年《Final Encounter》等。而到了2000年，哥哥在紅館舉行《熱情》演唱會，請來法國時裝大師Jean Paul Gaultier負責服裝設計，被《時代雜誌》譽為「Top in Passion and Fashion」，成為一時佳話，也引起了兩極的反應。那次的合作概念是「From Angel to Devil」，Gaultier中性的設計風格更加盡現雌雄同體的艷美，陽剛中透露出絲絲陰柔，哥哥也曾指出，個子不高的他被Gaultier設計的高訂時裝掩蓋著缺點。除此之外，哥哥的性格相當多變，其優雅氣質時而像倩女幽魂中的寧采臣，文弱但溫柔，時而如王子般帶有貴族特質，有見於他穿起Dior Homme之時，絕對是時尚Icon。