只有勞斯萊斯車主才能擁有　可能是最珍稀的遊戲桌竟要價近200萬

相比起嘈雜的酒吧，紳士們或者更喜歡到英式Pub喝一兩杯，順便打打桌球吧，如果家中有位置，甚至都會想入手一張有格調的球桌。但想不到，原來有一張波枱竟是身份都象徵，珍稀非常，更非常難以入手。

美國有一家專門訂製奢華遊戲桌的公司名為「11 Ravens」，除了用料上乘也匠心獨運，所以向來都吸引到不少名人光顧，遊戲是生活必須的元素，為自己打造一張多功能遊戲桌也是生活態度。最近11 Ravens就與Rolls-Royce的車主群組WHISPERS合作，推出全球限量只有五張，而且是Rolls-Royce車主才可以擁有的「Stealth R11」遊戲桌。

男士們特別熱衷於會變型、多功能的東西，「Stealth R11」的特點是不只是桌球波枱，更是多功能遊戲桌，搖身一變就可以成為乒乓波枱，除了機能性，其用料也是品味的象徵，整體結構採用鋁合金框架，加上14K金飾板、Swarovski水晶等作點綴，配備黑色LCD螢幕面板及LED燈，外觀設計更有著型格的未來感。「Stealth R11」的定價為25萬美元（近200萬港元），其實已相當於一架車的價錢，但真正奢華的，是能夠入手的身份及機會。

就算是勞斯萊斯車主，但這張波枱只有五張，入手機會相當難得，不過11 Ravens這家公司本身都不乏其他奢華又有趣的作品，例如以隱形轟炸機為藍圖設計的Shuffleboard、木製的豪華Cue Rack、復古設計的波枱等。所有的產品都可以個人化設計，包括用色、物料、裝飾等細節，如果家中有一間Playroom，反正現在居家的日子多的是，也不妨入手一張為自己定製的游戲桌吧。