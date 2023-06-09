【黃鴨．圖輯】打孖黃鴨遊維港　會展到添馬　追逐可愛心頭放晴

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）十年後再度訪港，更打孖上一共兩隻，今日（9日）舉行《橡皮鴨二重暢》啟航禮，預備明天正式向公眾展示。

今早本港雖然一度出現驟雨及雷暴，但其後天氣好轉，無阻黃鴨在海中暢泳。黃鴨在拖船帶領下，由會展對出海面出發，在維港繞圈三周，最後來到添馬公園中央對出海旁。中午時份，打卡人潮湧現，市民在可愛黃鴨前拍照，選購精美紀念品，心頭煩惱一掃清光！

大會公布，黃鴨6月10日起在毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出，展期視乎天氣等情況而定，預計長達兩周。

攝影：羅國輝、夏家朗、盧翊銘、歐嘉樂、林靄怡、余俊亮、梁鵬威

圖片編輯：蘇煒然

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