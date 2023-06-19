【黃鴨．圖輯】捱過酷熱和暴雨　泄氣又復活　雙鴨短暫遊港終告別

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）再度來港展出，引起全城「追鴨」熱潮。終於，雙鴨分別在昨晚（18日）及今早（19日）完成展出，即使從啟航禮起（9日）計算，展覽時間總共只有一周多一點。

時間雖然短暫，這一周本港天氣卻變化劇烈。先是經歷酷熱，其中一鴨因氣壓上升而繃緊，需要放氣修補，扁鴨浮在水上既似「生根」，又似熱到溶；之後又遇連日落雨，天空雷電交加，雙鴨在黃色暴雨警告下受風吹雨打，慘變「落湯鴨」。

黃鴨的告別巡遊吸引大批市民觀賞和打卡，脹卜卜的身影穿梭維港，可愛的身姿讓港人一掃生活的鬱悶。

攝影：張浩維、鄭子峰、盧翊銘、廖雁雄

圖片編輯：蘇煒然

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