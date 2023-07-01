【新巴城巴合併．圖輯】半夜搭970X尾班車　破百巴士迷送別新巴

新巴和城巴正式合併，原有的巴士路線併入城巴繼續經營，「新巴」這個名字走進歷史。新巴尾班車970X線7月1日凌晨1時半在長沙灣甘泉街開出，往香港仔，吸引不少巴士迷前來等候。

排隊頭的李同學6月30日凌晨4時已到，形容今次是他為巴士做過最瘋狂的事，雖然稱估錯排隊人數致早了前來，但仍說：「辛苦，但係值得！起碼10幾年之後望到呢篇報道，我都會覺得值得。」

最終，等尾班車的人數以百計，新巴安排5輛巴士接載乘客，有尾班車車長表示：「見到咁多人，好感觸，好開心」。合併後，頭班車N8P清晨4時在小西灣開出，前往灣仔。

攝影：夏家朗

圖片編輯：蘇煒然

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