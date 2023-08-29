【國際影像】特朗普疑犯大頭照　親者籌款仇者嘲笑　商品化熱賣

美國前總統特朗普涉企圖推翻2020年總統大選結果被起訴，他8月24到亞特蘭大（Atlanta）富爾頓縣（Fulton County）監獄投案，並被拍下「疑犯大頭照」（Mugshot），成為首位被拍下這種照片的美國前總統。

照片經警方發布後快速傳播，竟變另類商機。特朗普自己以及其支持者以照片作為拒絕投降的象徵，製作商品售賣籌款；反對者則將之作為特朗普可能入獄的標誌，製成紀念品全力嘲笑。照片在相反陣營中有相反的解讀，但雙方的使用方法又同時彰顯了美國的消費主義。至於使用疑犯大頭照去謀利有沒有違法，則要律師們仔細研究美國各州法例才有定案。

攝影：Mario Anzuoni／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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