【攝影比賽】搞笑野生動物攝影獎　冠軍袋鼠奏空氣結他自我陶醉

2023年「搞笑野生動物攝影大賽」（Comedy Wildlife Photo Awards）近日公布得獎名單，今年有5,300參賽作品，當中最搞笑殊榮歸一隻「空氣結他（袋）鼠」所有！

澳洲攝影師Jason-Moore拍攝花叢中西部灰袋鼠的趣怪動作，「我趴在地上，忍受蜱的叮咬，為求以眼平視角拍攝。我拍了40-50張不同照片，各有不同。」他續說：「很多人並不知道，袋鼠行為平時其實頗為平靜，坦白說，甚至可形容為沉悶。不過，當我看見這隻袋鼠做出空氣結他的動作時，不禁微笑，並且知道自己拍下了相當特別的畫面。」

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照片由Comedy Wildlife Photography Awards提供

撰文：蘇煒然

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