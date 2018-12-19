MAEL X JUN - 花開正蘼時：EDM都可以有內涵

EDM 一直被灌以一個俗氣、蒲友、無內涵的標籤，社交網絡不時更會流傳一些EDM DJ的反智的演出片段(以不開機打碟最多)。今次 Jun Chan 與 MAEL 打正旗號推出EDM作品，希望一洗俗氣，以中式詩意入詞，用花的意象展現青春的美。

扭耳仔找到〈花開正蘼時〉的製作單位作短訪，由於 Jun Chan 正埋頭音樂，一些問題由不知世途險惡的MALE作答：

對Jun 的印象，大概是自彈自唱結他的一個男孩， 為什麼會有電子音樂的嘗試?

Jun：.當初玩結他因為易上手，但玩下去覺得自己對guitar hero這種表演方式不是好感興趣。有些事，試過就好，冇必要一直做落去。第一次聽 ZEDD 的音樂就被佢感染。歌曲雖然簡單但裏面有好多東西，如古典、重型等等是電子這個genre裏面，可以有更多的演變令所有事情變得更現代化。

MAEL ：Jun Chan 其實一直都想做 EDM ，本身都喜歡聽 Zedd , Grey 的EDM，只不過找唔到合適既producer去做，直到聽到 MAEL 之前所屬單位 巴曲，上年發佈的第一首歌〈牢中花〉後就找了我合作。

可以介紹一下 MAEL?

MAEL ：原本是producer duo 「巴曲」其中一人， 做巴曲的時候曲風迷幻些，現在自己做會做些節奏強烈些的 EDM 。

這首〈花開正蘼時〉的創作概念是 ？花的象徵是什麼？

JUN ：當初參加好聲音的時候，導演給了好多經典粵語歌我唱。我發覺外面的人對粵語歌，還停留在BEYOND、張國榮、黃曉明、陳奕迅等等年代。是否我們這一代人很差？冇能力做出更好的作品？所以想用自己的方式做一首好像〈春光乍泄〉的經典作品。港式浪漫好像在張國榮之後斷了層，不是話現在的不好，但我想試下証明前人做到的東西，我們這一代都做到。歌裏面花明喻暗喻左好多野，希望留比聽眾自己發掘。

MAEL ：首歌fusion了中式詩詞類的詞新式的tropical類型EDM，有靚歌詞加複雜編曲「誓要收香港班只係睇歌詞，又覺得電子音樂冇內涵兄嘅聽眾皮」。歌的內容主要說「咸濕」，不過用詩詞包裝得好像好優美，其實好多中國古詩都是這樣做。MV是當那些花是囡囡那樣去拍，重點都是講青春會流逝，當下靚的人、事、物要好好珍惜。

繼 JB 之後，又再見到 GREYTONE 的名字， 今次更是係非rapper的單位， 究竟這個團隊想做什麼?

MAEL ：GREYTONE 如其名，由黑至灰至白，當中光譜所涵蓋的色調都是構成我們的一部份。我們成員有hiphop、 有pop singer、有EDM producer，我們做的genre是甚麼不是最重要，重要的是我們互相臭味相投，又會互相撞一些唔同感覺的音樂出來，好像 JB 同 Keni李礎業 上個月出了首 《 Deep inside 》係chill的pop中間又夾了 JB 的rap，又有別於兩人各自平時做的音樂。

12月得返一半仲有好多野睇：