【短訪】埋頭音樂的 Cy Leo 談日常創作生活

不幸的事件令 Cy Leo 成為近日討論的對象，日夜埋頭音樂的他，最近究竟在忙什麼？一日到底花多少時間做音樂？除去事非，我們好好了解這位口琴世界冠軍，本地音樂人 Cy Leo。

11月作眾籌的專輯《 Lost In Time 》，翻玩眾多著名的作品，現在的進度如何？在版權方面有遇上困難嗎？

Cy Leo 早前在KICKSTATER為純音樂專輯《Lost In Time》集資

Cy Leo ：《 Lost In Time 》進度上歌已經錄好了，混音也做好了，但版權上也遇到很大的困難。其中一首歌，他們(版權擁有方)最後是沒給予批准，就是 Charlie Puth 〈 Attention 〉。另外，還有一首〈 He's a Pirate 〉，它本身是一首迪士尼的歌曲，所以我們需要得到美國總公司的回覆，環球唱片也積極幫手聯絡迪士尼，始終迪士尼太多事務要處理，所以遲遲才得到他們的回應。

到上星期迪士尼終於回應我們的申請，成功獲得授權，當然是天大的喜訊，等了很久！因為版權直接影響到設計，設計概念源於選曲，當歌曲確定了設計師便要開始趕工，加上印刷光碟和黑膠的工序，所以需要些少延期，最快一月尾到二月。

有計劃推出一張全原創的純演奏專輯嗎？

Cy Leo ：絕對有，亦是我2019想嘗試的目標，但要看看自己的時間分配。

你之前有過樂隊Dreamer，現在也有以主唱身份推出個人作品，風格有什麼不同，會以唱作人身份推出專輯嗎？

對，你竟然知道我有隊 Dreamer ，當時是玩搖滾。如果自己做創作人身分，會集中做一些 R&B、neo soul 、hip-hop、jazz 元素的音樂。想表達的訊息和題材，都會來自生活的題材，生活有高有低，在高處和低處都會有不同的體會。

你現在全職做音樂嗎？

對呀，我現在是全職音樂人，主要是表演維生亦有教學的工作，我也有在城市大學教，也有些單對單的學生。除此之外，也有為幫電影、本地歌手、外國歌手，擔任錄音室樂手。

(來自 Cy Leo fb)

一日的生活時間表是怎樣？

我每日的生活，我最少會練習三至六個鐘的口琴，練琴之外亦會進行創作，也有練習其他樂器如結他和鋼琴，或者做一些編曲的工作。基本上那天如果無表演及教學工作，我都會將全日時間來做音樂。自己演出的時間表，暫時至到2019年的12月，基本上每個月都有演出。

今次是口琴和二胡的聯乘演出，你與陳璧沁，各有自己的樂手陣容，這會是一個怎樣的演出？

今次的音樂會，在香港來說是比較少有，因為我們以純音樂樂手作為主打，而不是一個歌手或樂隊，以純音樂樂手做「 front man 」。外國例子如 Chris Botti 、 David Garrett 、 THE PIANO GUYS 、 2CELLOS ，會將純音樂樂手「明星化」，香港比較少有這類型的演出。

我們合作起源，在一次政府的活動中演出，有我有她還有隊無伴奏樂團，那次雲集世界各地的大使，大家都喜歡我們的演出。泰國大使更將我們帶到泰國，去做了一場完整陣容的演出。自此之後，政府和民間都認識了我們，自然地不斷有演出機會。這場「無界、無間」其實是重演那場泰國的音樂會，但經過一年，我們都進化了不少。

樂趣系列：「無界．無間」音樂會 'Beyond Boundary, Beyond Time'

2019年1月5日 (六)

元朗劇院演藝廳

演出者

高胡／二胡：陳璧沁

揚琴：馬詩恩

大提琴：譚聰

鼓：徐協倫

鋼琴：陳雋騫



口琴：何卓彥 ( CY Leo )

結他：劉曉東

鍵盤：黃樂其

鍵盤：張貝芝

低音結他：曾浩威

鼓：郭兆恆