番號 LK-072！玩完 AV 系 trap 歌再 vaporwave 花式致敬梅艷芳

雖然講馬不一定需要懂騎馬，但還是練馬師出身的董標講得最好聽。身處在這個人人躲於鍵盤背後，無需為網上發言負責任的風氣下，若然你能展示相關技能也就不至於「得個講字」。近月接連推出兩首新作的 LK-072 反別 trap 以及 vaporwave 兩種餘熱未消的音樂類型，根底絕不馬虎，但無論 mv 抑或表現形式都露出濃厚的挑釁惡搞意味。到底這個橫空出世，以日本成人影片（AV）格式為名的 LK-072 是何許人物呢？

問：扭耳仔 答：Locka（LK-072）

請簡單介紹一下 LK-072。

係同 naturehin@話梅鹿（我條仔）嘅日常消閒活動。

第一首歌歌名〈ちんこマンコ〉其實點解？歌曲背後有咩構思？

歌名直譯意思係「撚 閪」，因為覺得 trap 呢種風格嘅歌詞好垃圾，唔需要有咩意思，可以只係用黎營造個 vibe - 呢部份受火炭麗琪影響 - 所以我哋上網搵左啲日文字句，再套用 trap 的方式去 troll 返呢種音樂。另外想講點解第一首歌要玩 rap 呢？係因為見到痴脷筋都可以玩 rap，咁我都可以。

可否大約講下日文歌詞嘅內容？

AV 常見句子和日文旅行用語（credit to google translate）。

名字本身借用AV格式，咁 LK-072 喺美學上主要受邊個 AV 廠商影響？

無sor

LK-072 有冇特別想做嘅題材／表達嘅訊息？

只要係引起我興趣嘅題材，我都覺得自己可以做得好過現時市面上8成人。香港人唔應該再接受咁一般嘅音樂，或者咁悶嘅畫面。我覺得好多人只係學左個殼，但去得唔夠盡，not fun。

咁目前有邊一位 local artist 你認為係去得夠盡？

QQBBG，難聽得好盡，聽完覺得自己好似去左地獄，政府應該買返首歌嚟做行刑工具或者播嚟驅散示威者，好用過胡椒噴霧。做得好嘅我覺得係米奇老味，鳩味去得幾盡，亦都好放得開，但私底下竟然好有禮貌。另外，東方昇都係一個去得好盡嘅 artist，欣賞。

見到另一首新歌〈夏の憂鬱˜s a d n e s s˜〉嘅 mv 轉玩八十年代日本及香港電視影像風格，音樂上又係向邊類 artist 取經呢？

梅艷芳，林志美，松田聖子，中森明菜，而原曲來自山下達郎。（邊首？）係〈 Summer Blue 〉，本身只係想做個 vaporwave remix ，但唔小心做多咗，變咗首新歌。

而日文歌詞係借用 L'Arc~en~Ciel 首同名歌？

無錯， laruku 絕對係我中學時期嘅神 band ，所以想用呢種方式去貼近佢哋，好似同 Hyde 合作咗咁哈哈。

深宵紏纏今晚今晚失眠 痴心太遲想見想見一面 煙熡窗前請你請你出現 LK-072

首歌嘅 Youtube info 有寫但都係問多次，中文歌詞係你兩個自己填？事關無論詞意同聽上去都真係幾似八十年代嘅梅姐／徐小鳳（配合 future funk 底電音令我聯想起陳年組合 Daft Pink ）。

中文歌詞係我哋自己寫嘅，呢首歌之前我係完全未寫過廣東話歌詞，覺得搵啱字去押韻好難，今次喺男朋友嘅指導之下，加上用自己聽開張國榮梅艷芳果啲去攞個韻味，先寫到啲咁老土嘅歌詞。

嚟緊會想做咩題材？

七十年代德國電音，或者係韓國 lo-fi hip hop 野，例如 offonoff 果種做少好過做多嘅音樂。

LK-072 目前有冇演出計劃？如有，理想中嘅演出場面會係點？

無，但想要一堆m男觀眾，當然m女都得。