另類 Tinder 結緣 Science Noodles 的微噪半糖戀歌

扭耳仔
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神仙有話：估中咗個開頭，估唔到個結尾。兩位於 2018 年透過社交軟件 Tinder 結緣的少男少女，竟然在四個月後，火速發展成推出八曲專輯的新銳樂隊？？劇情如此峰迥路轉，他們竟又已經推出第九首作品〈 Sweet Noise 〉，我們立刻找來這隊 Science Noodles 的主腦啊悅做個簡短訪問，了解了解。

問：扭耳仔 答：啊悅

點樣開始 Science Noodles 呢個 project ？

因為 Tinder match 到一個台灣女仔（晴子），傾計後發現大家都好鐘意透明雜誌，而我本身就話不如試下一齊作歌。（你玩 Tinder 個 location radius 去到台灣咁遠？）係我八月去果面旅行時 match 到嘅 :D

 

樂隊目前成員？大家如何認識？

本來係得我同晴子，後來朋友 Martin 加入成為結他手，佢再喺十一月左右搵嚟低音結他手 Yui 同埋鼓手啊亨。

 

音樂喜好上有咩共通點？

大家都係鐘意英倫音樂，樂隊嚟講主要係 The Jesus and Mary ChainMild High ClubThe DrumsWild Nothing 同埋九龍沙律 －〈 No Smoking Club 〉呢首歌我係參考咗佢哋首〈 Say Something 〉既唱法。（首歌講乜？）希望朋友唔好食煙，健康啲。

你自己又中意聽乜呢。

英倫嘢同埋日系 city pop，例如 Lamp，never young beach，Tempalay，Beach Fossils 、 Smith Westerns 、no buses。而自己最鍾意嘅樂隊係第一代 Yuck（前主音 Daniel Blumberg 離團前），畀我好多啟發。

 

其實你同晴子兩個有冇親身 meet up 過？

我嚟緊會同晴子見面~

 

遠距離創作係點玩法？難處大概想像到，但有冇咩好處呢？

我覺得困難係有演出嘅時候，大家可能未必参與到，亦可能要自費機票。但創作上係十分方便，因為音樂上我創作，晴子主要負責唱嘅部分，我地比較快完成一首歌。

 

由兩個人創作變成一班人創作出嚟嘅音樂有咩分別？

我覺得兩個人創作出嚟嘅音樂會比較快 因為好多時一班人只要其中有一兩個比較唔得閒，就會拖長咗個 timeline，但同時可能一班人諗出嚟嘅音樂會比較細緻啲同豐富啲。因為始終佢哋係精於自己嗰樣樂器，而我只係比較熟習結他同低音結他，編曲上難免比較簡單。

 

Science Noodles 計劃下一步？

出實體CD，同埋演出。

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