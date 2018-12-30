另類 Tinder 結緣 Science Noodles 的微噪半糖戀歌

神仙有話：估中咗個開頭，估唔到個結尾。兩位於 2018 年透過社交軟件 Tinder 結緣的少男少女，竟然在四個月後，火速發展成推出八曲專輯的新銳樂隊？？劇情如此峰迥路轉，他們竟又已經推出第九首作品〈 Sweet Noise 〉，我們立刻找來這隊 Science Noodles 的主腦啊悅做個簡短訪問，了解了解。

問：扭耳仔 答：啊悅

點樣開始 Science Noodles 呢個 project ？

因為 Tinder match 到一個台灣女仔（晴子），傾計後發現大家都好鐘意透明雜誌，而我本身就話不如試下一齊作歌。（你玩 Tinder 個 location radius 去到台灣咁遠？）係我八月去果面旅行時 match 到嘅 :D

樂隊目前成員？大家如何認識？

本來係得我同晴子，後來朋友 Martin 加入成為結他手，佢再喺十一月左右搵嚟低音結他手 Yui 同埋鼓手啊亨。

音樂喜好上有咩共通點？

大家都係鐘意英倫音樂，樂隊嚟講主要係 The Jesus and Mary Chain 、 Mild High Club 、 The Drums ， Wild Nothing 同埋九龍沙律 －〈 No Smoking Club 〉呢首歌我係參考咗佢哋首〈 Say Something 〉既唱法。（首歌講乜？）希望朋友唔好食煙，健康啲。

你自己又中意聽乜呢。

英倫嘢同埋日系 city pop，例如 Lamp，never young beach，Tempalay，Beach Fossils 、 Smith Westerns 、no buses。而自己最鍾意嘅樂隊係第一代 Yuck（前主音 Daniel Blumberg 離團前），畀我好多啟發。

其實你同晴子兩個有冇親身 meet up 過？

我嚟緊會同晴子見面~

遠距離創作係點玩法？難處大概想像到，但有冇咩好處呢？

我覺得困難係有演出嘅時候，大家可能未必参與到，亦可能要自費機票。但創作上係十分方便，因為音樂上我創作，晴子主要負責唱嘅部分，我地比較快完成一首歌。

由兩個人創作變成一班人創作出嚟嘅音樂有咩分別？

我覺得兩個人創作出嚟嘅音樂會比較快 因為好多時一班人只要其中有一兩個比較唔得閒，就會拖長咗個 timeline，但同時可能一班人諗出嚟嘅音樂會比較細緻啲同豐富啲。因為始終佢哋係精於自己嗰樣樂器，而我只係比較熟習結他同低音結他，編曲上難免比較簡單。

Science Noodles 計劃下一步？

出實體CD，同埋演出。