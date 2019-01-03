飄下飄下飄到太平洋 Angel Baby 來港演出前發表新曲〈海狸〉

台灣樂團 Angel Baby 將於 1 月 19 日在 TTN 舉行音樂會，首度來港演出的他們在 bandcamp 自稱為「兩個天使不戴避孕套做愛的結果」，故作純情卻又讓人感覺壞壞的。團員來自當地多個成名樂團，究竟音樂上又是走什麼風格呢？ Angel Baby 最近發表新曲〈海狸〉，正好借此機會向大家介紹一番。

要在網上尋找 Angel Baby 不免要繞點路，因為搜尋器總會貼心地再三問你：您是不是要查 Angelababy ？

除了大陸藝人，Angel Baby 其實還與一部 1961 年的荷里活電影撞名，戲中主角曾兩度受刺激而喪失語言能力。另外 Rosie Hamlin 於 14 歲之齡寫下的流行金曲同樣以〈 Angel Baby 〉為名，除了有 John Lennon 翻唱，亦曾在楊德昌導演的電影《牯嶺街少年殺人事件》中被選用為插曲。有趣的是，這兩個關聯同樣源自六〇年代，與 Angel Baby 音樂風格予人的年代感覺相乎。

Angel Baby 的成員包括羅尊龍（ Forests 森林、落日飛車鼓手）、蘇聖揚（馬克白前低音結他手、主唱）、 Reider Larsen 、 John Stephenson（前 The Tic Tac、RoxyMoron 鼓手）、杜易修（ Everfor、心電樂） 等人，來自台、英、美三地，單是成員的出身已經佔了台灣目前音樂版圖的一大塊了，最近又加入落日飛車的合成器樂手王少軒，不過來到 Angel Baby 他則轉職彈奏低音結他了。

他們於 2016 年發表了首張專輯《 Wabi Sabi 》，當時只作 100 份限量 CD 發行，並鼓勵樂迷到樂隊的 bandcamp 免費下載。此後，由於團員各有事務，並無太大動作，只會偶爾作落日飛車的暖場演出嘉賓，但優良的音樂品質已經累積了不少樂迷。直至去年， Angel Baby 在台灣舉行了小型巡迴，並與獨立廠牌 SEED TOSS 合作，為《 Wabi Sabi 》重新進行後製作正式發行，再度活躍的他們更受邀參演去年當地的年度話題音樂節「 禾火 O U T 」。

與近兩年人氣頂盛的友團落日飛車一樣， Angel Baby 同樣是走復古路線，不過與前者致力營造的八十年代 soft rock 甜蜜氛圍相比，則更似直接跳回 Beach Boys 和 Jan & Dean 那樣的加洲衝浪時光，無論音色抑或編曲上都追求海邊的慵懶與隨性的嬉鬧。也許是因為擁有兩位外籍團員的關係，Angel Baby 既擁有濃厚的寶島情懷，又多了幾分西方視野，不時散發像 NEU! 和 Faust 那種德國 krautrock 的酸酸 acid 味道。

<a href="http://angelbabyband.bandcamp.com/album/wabi-sabi">Wabi Sabi by Angel Baby</a>

收錄於處男作的一曲〈 Anchi 〉頗能概括 Angel Baby 的音樂樣貌，在帶有東方色彩的合成音效中，爵士式的輕觸鼓點如山脈般此起彼落，英國籍團員 Raider 用他半咸淡的國語腔唱著中文歌詞，有一句沒一句「安琪兒，我說我愛你」，故作深情卻是充滿惡趣味。

<a href="http://angelbabyband.bandcamp.com/album/-">海狸 by Angel Baby</a>

隨著島米製作公布了 Angel Baby 香港音樂會的消息，我們亦由此得悉樂隊即將發表收錄兩首新曲的黃色彩膠七吋唱片《海狸》。沒有像好友國國成功復刻 blue eye soul 的白人風騷，羅尊龍選擇更隨性寫實的腔調，同樣能讓人耳朵一聽就飄到海中心欲罷不能，歌曲去到中段突然溢出飽滿的結他沖刷，隨後湧至的合成音效，把情緒的浪潮推到高點。想買到這張限量唱片的樂迷，就不要錯過這次演出的 VIP 套票，特別提醒，該套票只有在 Zoo Records 才買得到啊。