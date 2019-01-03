【 Show後煙 】 米奇老味神奇屋 觀眾：死窮L多？定人生贏家多？

扭耳仔除了聽一眾音樂人去論盡樂壇之外，都好想聽到樂迷的心聲！現帶來【Show 後煙】這環節讓大家在聽完 Show 後將感受與我們慢慢分享！今次來到 米奇老味神奇屋 人生贏家分享會現場，究竟觀眾係死窮撚多？定人生贏家家多？ (攝影： Moment Hung )

重溫米奇老味人生贏家分享會，全場流程圖集及語錄：

【圖集】米奇老味神奇屋 人生贏家 ：應該搬去郊野公園尋新生活

Ceci 同阿德曾與米奇老味同台。

Ceci ：今晚好正！但啲人好高，高得滯，睇唔到前面，乜L都睇唔到！(點解你唔買VIP？)因為我係「死窮撚」，做唔到人生贏家，我無食飯十日先可以過嚟睇。

Winky 喜愛米奇老味六大富翁的兄弟情。

Winky ：今晚幾正，如果我有錢啲，我會買VIP飛，咁就可以企前啲。(上次有無睇米奇老味？)上次有呀！(點解咁近又要睇多次？) 因為正囉！ (覺得新歌點？) 鍾意〈兄弟〉嗰個homie嘅情懷，覺得佢哋由中學識到而家好正，又可以一齊玩音樂。

Mi 覺得米奇老味係自己的倒影。

Mi ：成班都係死窮撚！（你買VIP飛？）VIP飛。（點解你咁有錢買VIP？）因為我唔係「死窮撚」。（今日對於成功，有咩得著？）覺得同我做過嘅嘢差唔多，見到佢哋好似見到倒影咁，幾好幾好，繼續加油。

Jessie 特登從英國回來睇show。

Jessie ：好撚正！（之前有無睇過？）第一次。（咁耐先第一次？）之前成日都唔喺香港。（你喺邊度返來？）英國。（特登返來睇？）係， International Low Mays Club ！

（點認識米奇老味？）因為佢哋劈友歌，劈友劈友劈友劈友......（邊個介紹你聽？）Youtube囉。

阿峰 有錢買Supreme 但無買到VIP。

阿峰 ：今晚好正好high，啲歌好正！（你有無買VIP？）我無。（點解你有錢買 Supreme ，無錢買VIP？）遲咗買，無晒VIP搶晒。之前無睇過，第一次來，因為之前唔得閒來睇。係 YouTube 推薦我，聽吓聽吓就鍾意咗。

（第一首彈出嚟係邊首？）第一首係〈 富林太空站 〉，呢年先識佢哋，鍾意佢地夠癲，歌詞好正。（羨唔羨慕佢哋咁有錢？）羨慕，我都想做人生贏家。（今日有咩得著？）知道如何踏上成功的第一步。（給我一句成功格言！）首先要去申請郊野公園。

Jeff 身穿Off-White，爭唔到VIP位。

Jeff ：今日睇普通位，我唔夠啲「死窮撚」咁快爭到VIP位！今次第一次睇。（點解你哋成班朋友都第一次睇？）因為我哋呢排開始聽，嗰排未有liveshow，係最近 Clockenflap 先有show。鍾意佢哋夠9。（點解你哋全部都咁有錢？）因為我哋全部係人生贏家，高級階層。（做咩？）我哋都係博士。

Wlison 自稱與同行朋友全部都係讀名牌大學。

Wlison：有人知道，便成班人嚟睇。（你哋點識？）成班都係大學Hallmate。（讀咩？）Poly Engine （Engine唔係全部毒撚？）咁都有人生贏家。（經歷今日點睇成功？）都無，我哋全部都係讀名牌大學。

米奇老味成員 馬太福音

馬太福音：好撚攰！好攰呀！好多謝咁多人嚟，多謝支持。See you Joe ，peace！

米奇老味成員 奶油

奶油多士：今日希望大家學到點做人生贏家，我哋而家就要返去，做人生贏家要做嘅嘢！就係食宵，同食你條菜！

米奇老味成員 劈友方

米奇老味成員 蜜蜂翁

米奇老味成員 漢和

米奇老味成員 健康華

健康華：今晚好有氣氛，我好攰，我把聲無咗。（下年係咪 STAR HALL ？）我....我...我唔講得住（翁在旁邊做手勢）不過我哋有諗緊啲嘢囉，我唔講得，哈哈......

睇完show食煙位見：