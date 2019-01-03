【 Show後煙 】 米奇老味神奇屋 觀眾：死窮L多？定人生贏家多？

扭耳仔
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扭耳仔除了聽一眾音樂人去論盡樂壇之外，都好想聽到樂迷的心聲！現帶來【Show 後煙】這環節讓大家在聽完 Show 後將感受與我們慢慢分享！今次來到 米奇老味神奇屋 人生贏家分享會現場，究竟觀眾係死窮撚多？定人生贏家家多？ (攝影： Moment Hung )

重溫米奇老味人生贏家分享會，全場流程圖集及語錄：

【圖集】米奇老味神奇屋 人生贏家 ：應該搬去郊野公園尋新生活 

Ceci 同阿德曾與米奇老味同台。

【專訪】清潔龍阿德 Clockenflap 後感：會有新歌 歡迎搵佢合作

Ceci ：今晚好正！但啲人好高，高得滯，睇唔到前面，乜L都睇唔到！(點解你唔買VIP？)因為我係「死窮撚」，做唔到人生贏家，我無食飯十日先可以過嚟睇。

Winky 喜愛米奇老味六大富翁的兄弟情。

Winky ：今晚幾正，如果我有錢啲，我會買VIP飛，咁就可以企前啲。(上次有無睇米奇老味？)上次有呀！(點解咁近又要睇多次？) 因為正囉！ (覺得新歌點？) 鍾意〈兄弟〉嗰個homie嘅情懷，覺得佢哋由中學識到而家好正，又可以一齊玩音樂。

Mi 覺得米奇老味係自己的倒影。

Mi ：成班都係死窮撚！（你買VIP飛？）VIP飛。（點解你咁有錢買VIP？）因為我唔係「死窮撚」。（今日對於成功，有咩得著？）覺得同我做過嘅嘢差唔多，見到佢哋好似見到倒影咁，幾好幾好，繼續加油。

Jessie 特登從英國回來睇show。

Jessie ：好撚正！（之前有無睇過？）第一次。（咁耐先第一次？）之前成日都唔喺香港。（你喺邊度返來？）英國。（特登返來睇？）係， International Low Mays Club ！

（點認識米奇老味？）因為佢哋劈友歌，劈友劈友劈友劈友......（邊個介紹你聽？）Youtube囉。

阿峰 有錢買Supreme 但無買到VIP。

阿峰 ：今晚好正好high，啲歌好正！（你有無買VIP？）我無。（點解你有錢買 Supreme ，無錢買VIP？）遲咗買，無晒VIP搶晒。之前無睇過，第一次來，因為之前唔得閒來睇。係 YouTube 推薦我，聽吓聽吓就鍾意咗。

（第一首彈出嚟係邊首？）第一首係〈 富林太空站 〉，呢年先識佢哋，鍾意佢地夠癲，歌詞好正。（羨唔羨慕佢哋咁有錢？）羨慕，我都想做人生贏家。（今日有咩得著？）知道如何踏上成功的第一步。（給我一句成功格言！）首先要去申請郊野公園。

Jeff 身穿Off-White，爭唔到VIP位。

Jeff ：今日睇普通位，我唔夠啲「死窮撚」咁快爭到VIP位！今次第一次睇。（點解你哋成班朋友都第一次睇？）因為我哋呢排開始聽，嗰排未有liveshow，係最近 Clockenflap 先有show。鍾意佢哋夠9。（點解你哋全部都咁有錢？）因為我哋全部係人生贏家，高級階層。（做咩？）我哋都係博士。

Wlison 自稱與同行朋友全部都係讀名牌大學。

Wlison：有人知道，便成班人嚟睇。（你哋點識？）成班都係大學Hallmate。（讀咩？）Poly Engine （Engine唔係全部毒撚？）咁都有人生贏家。（經歷今日點睇成功？）都無，我哋全部都係讀名牌大學。

米奇老味成員 馬太福音

馬太福音：好撚攰！好攰呀！好多謝咁多人嚟，多謝支持。See you Joe ，peace！

米奇老味成員 奶油

奶油多士：今日希望大家學到點做人生贏家，我哋而家就要返去，做人生贏家要做嘅嘢！就係食宵，同食你條菜！

米奇老味成員 劈友方

米奇老味成員 蜜蜂翁

米奇老味成員 漢和

米奇老味成員 健康華

健康華：今晚好有氣氛，我好攰，我把聲無咗。（下年係咪 STAR HALL ？）我....我...我唔講得住（翁在旁邊做手勢）不過我哋有諗緊啲嘢囉，我唔講得，哈哈......

睇完show食煙位見：

2019 正式開年 今個一月有乜 show ？
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