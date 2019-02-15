馬念先 x 9m88 新歌囑告天下有情人咪再「digital，低著頭」

台灣著名唱作人馬念先發表新歌〈你朝我的方向走來〉，找來當紅爵士女伶 9m88 合唱，二人在 mv 上演各種打情罵俏載歌載舞，就算情人節過去再聽依然不減甜蜜滋味。

馬念先，香港歌迷看見這個名字首先會想起的，自然是台灣90年代獨立樂隊「糯米糰」結他手兼主唱的身份，諸如〈巴黎草莓〉、〈明星夢〉、〈濫情歌〉等經典金曲背後那把響亮而柔軟的聲音；而對台灣當地人來說，則是一位歌影雙棲的資深藝人，在電影《海角七號》中飾演的馬拉桑尤其深入民心。近年音樂上新作不多的他比較活躍於現場演出，與雀班樂隊一起翻唱金城武的〈標準情人〉也曾是一時熱話。

然而他卻於週三在各大串流平台上推出了新歌〈你朝我的方向走來〉，明顯一首為情人節而寫的應節歌曲；而不那麼明顯的是歌名似乎呼應了馬來西亞歌手「阿牛」陳慶祥的出道代表作，後來由任賢齊唱紅的〈對面的女孩看過來〉...... 馬任二人曾於2015年在上海組過即興組合「下午先生」。

新歌的一大賣點是找來當紅爵士女伶 9m88 合唱，早於與 Leo王 合作的〈陪你過假日〉而走紅的冒起時期，9m88 就已經多次在訪問中提到馬念先是自己其中一位最想合作的音樂人，除了因為其帶有 acid jazz 和 funk的音樂性很接近她喜歡的類型，也因為他能夠在把故事講得活靈活現之時卻也保持「真實」，當時就說希望能夠合作一些有趣的主題 ——— 最終雖然成品仍是一首普通的情歌，但 mv 還是頗有玩味的。

+ 7 + 6 + 5

在昨日情人節推出的歌曲 MV ，人到中年的馬念先作純情小生打扮，與飾演戲院爆谷女郎的 9m88 談情，尾段致敬《 Pulp Fiction 》和《 Napoleon Dynamite 》兩套經典 cult 片的舞蹈情節。歌詞把玩了「 digital 」和「低著頭」兩詞的英文和國語諧音，囑告有情人的手應該多放對方身上而非手機螢幕上（我的手已為你空出來，哪時候才能給我你充滿愛的大平台？），展示了馬念先一貫的幽默風格，就算是告誡也來得格外親切窩心。

除了台灣的情人節應節歌曲，香港樂隊 Carame/ 也於昨日釋出新作〈 Rose Jam 〉，一首用上大量合成音效和飄緩節奏的 dream-pop 佳作，同樣情意綿綿卻有另一番滋味。