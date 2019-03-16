Science Noodles - Dreams ：網友相見，算唔算係夢想成真？

組成不到半年的「香港 x 台灣」樂隊 Science Noodles 於剛過去的一個月經歷了第一次海外演出，並發表了新歌〈 Dreams 〉。樂隊主腦啊悅在訪談中分享了這次演出的體會，與另一主唱晴子的碰面，以及與其偶像洪申豪的相遇和交集。

網上影視串流平台 Netflix 在2017年推出了以性為主題的紀實節目《 Hot Girls Wanted: Turned On 》，在第二集中，製作組賞試探討 Tinder 、Bumble 、Coffee Meets Bagel 等成人交友軟件的興起是否對現化人際關係（尤其是戀愛關係）做成了質變。其中一位受訪者說：「這是一種摒棄人性的交友方式，大家的資料都在手機上被量化，也代表你已經不再是個人了。」這個仿如事先安排好的台詞，相信也是大眾內心的評價：網上交友有點失真。但換個角度來看，若雙方最終能夠透過見面而讓線上交流昇華，不也有一種把虛擬化為現實的浪漫嗎？

早前介紹過 Science Noodles 這支經由交友軟件 Tinder 展開的 indie-pop 樂隊，兩位男女主唱啊悅及晴子今年二月終於在台灣正式相見。這次碰面倒不僅僅是網友見面，也為了他們兩人首次的合體演出，地點在台灣獨立廠牌 Petit Alp Records 去年12月開幕的實體店面「 PAR Store 」，位處中山區，與光點和當代藝術館為鄰。啊悅形容那是一個頗奇妙的地庫空間，在某個商場的轉角進入巷弄，再從店面鑽進地下，頗有地下文化場景的況味。

能夠促成這次演出，始於啊悅在 Science Noodles 成立早期把當時剛錄好的EP作品《 Soothe me 》傳給 Petit Alp Records 主腦洪申豪（前透明離誌成員，現 VOOID 主唱），原本只是出於偶像崇拜的無心舉動，沒想到對方聽罷後主動提出為自己在台灣作發行，編號 PAR-019。而當啊悅和樂隊結他手 Martin 往台灣看 Yogee New Waves 與 落日飛車 的聯合共演時，洪申豪便為他們順道在店鋪安排了一場演出。

Science Noodles 於台灣 PAR STORE 演出 (翻攝自Science Noodles ig )

「也許因為店面不大，又或因為來的觀眾比想像中多，當日場面還挺擠擁；後來聽說人都是為看我們而來的，但我不太相信哈哈。」

據啊悅所言，這次本來就是因為極喜愛 Yogee New Waves 的 Martin 死活要去台北看演出才成行。雖然他們在演出前一天才和晴子相約練習，配合過程倒算順利，演出時因為兩子都沒有帶上自己的結他，於是洪申豪和朋友便現場各借出一支，啊悅表示因為對方慣用的結他把弦調較得比較貼頸，彈奏起來有點困難，但也感到偶像的那份隨性：「尤其是瞥見他一邊看漫畫一邊替我們做音控，那感覺實在既奇怪又有趣。」當晚有 PAR 的柏檔林哲安和另一位唱作人徐子權擔任暖場，啊悅也從中感受到兩地演出文化的差異：「他們的暖場真的都只玩三首歌，把氣氛炒熱就完成了。而我們的演出大約四十分鐘，整個活動總共一個半小時？與香港動輒就兩三個小時的音樂會比較，不會覺得太短嗎，但與晴子和觀眾們聊起時，都說他們很習慣這個活動時間長度呢。」

而當晚三人也有演出了〈 Dreams 〉這首新歌。

「因為之前已經嘗試過相對層次豐富，各個樂器參與度都高的創作模式，在寫〈 Dreams 〉的時候便想試試一些較為鬆散，更著重營造氛圍的方向；鼓拍比較疏落，結他比較悠閒，也可以說是一種減法的寫歌方法吧。晴子過去雖然沒有太多音樂經驗，但她的觸覺一向都相當不錯，像這次在〈 Dreams 〉尾段的獨白，在節奏感上也是把握得很好。」

而mv延續他們的 lo-fi 風格，紀錄了鐵路車廂從東涌駛往欣澳的沿途風景，朋友們笑稱為平民版本的〈 Star Guitar 〉，我卻不禁想起幾近二十年前那首名為〈東涌日和〉的流行曲 ———— 不得不感嘆無論年份時勢，青春都是長著相似的模樣。