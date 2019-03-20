何超與海膽仔 — 水魚：何超常常被人佔便宜？

何超與海膽仔除了將舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」（ 紫色幻樂搖滾派對 ）外，也正籌備其最新的迷你專輯《 嘈高 》，而新歌〈 水魚 〉，找來香港搖滾樂壇的大哥大協力，唱出一首帶有隱喻、自嘲式的豪邁歌曲。
2014 年推出了首張專輯《 搖滾妹子 》的樂隊何超與海膽仔（ Josie and The Uni Boys ）以由何超儀（ Josie Ho ）、鼓手李健宏（ KB ）、結他手 DEE LAM 和 DON CRUZ、低音結他手陳兆基（ GEI JAI ）組成。
雖然看似「停產」了三年有多，但其實樂隊一直在「創作 mode」之中，自去年推出單曲〈 何飄移 〉起，他們的「第二階段」開始了，更是為其新迷你專輯作準備，一連推出五首全新單曲！今年初面世的〈 水魚 〉一曲，都是想讓大家看到 Josie and The Uni Boys 更強、更有力量的音樂作品！
〈 水魚 〉又是一次精英音樂人的合作，有 LMF 的大飛 (Davy) 作曲及編曲，以藍調搖滾風格呈現，也是何超第一次玩這種風格；又請來黃貫中作詞，一句句看似沒連貫的歌詞：
趕不及出走 趕不及生鏽
我咬著煙頭 束起我兩袖
左右對衡 誰人做冠軍
疏離接近 仍還是惡啃
新聞舊聞 誰人做更狠
三餐一宿 想得真過份
細想下，卻似是隱約映射香港社會實況、香港市民心態。有樂迷更留言嘗試解釋歌詞的深層意思：
「 趕不及出走 」＝ 香港人回歸前趕不及出走； 「 左右對衡 誰人做冠軍 」＝ 政黨左右兩派對衡想做冠軍； 「 不想再做水魚 」＝ 普羅大眾不想俾被議員政府當水魚； 「 三餐一宿 想得真過份 」＝ 最後都是為溫飽，其他都無權過問；
是不是真的有如此映射呢？那就只有何超、黃貫中才知了。無論如何，何超曾在《 Variety 》的訪問被問及「水魚是不是指她自己？」她答：「是關於我的，我常被當成水魚。我常常」其實大家想想看，有交稅的香港人又何嘗不是被人當水魚「撳」？日前香港政府才公布那個甚麼「明日大嶼」計劃估算造價 6,240 億港元，隨時超支過 10,000 億！還有日前相撞的港鐵（ MTR ）近年事故頻生，卻仍不斷加價！大家都不懂 say no 了...
何超與海膽仔也只對〈 水魚 〉一曲有這解釋：「 認真看過水魚的表情，或知牠其實面含笑意。 恍若渾然不知，活在溫柔欺騙的圈套里... 先看穿誰是水魚，不過是三餐一宿而已，何必 費盡心機，何須識破天機，或許殘暴背後真有不得已。 水魚的自知之明，看似天真癡傻，笑而不語，其實早已心知肚明。」看來他們都想表達誰是水魚、誰不是，也沒有關係了—— 一切皆心知肚明，但又可以怎樣？所有人都迫不得已的原因，不如一笑置之吧。
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