何超與海膽仔 — 水魚：何超常常被人佔便宜？

何超與海膽仔除了將舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」（ 紫色幻樂搖滾派對 ）外，也正籌備其最新的迷你專輯《 嘈高 》，而新歌〈 水魚 〉，找來香港搖滾樂壇的大哥大協力，唱出一首帶有隱喻、自嘲式的豪邁歌曲。

外太空感受！何超與海膽仔 紫色夢幻騷4月6日九展「升空」！

2014 年推出了首張專輯《 搖滾妹子 》的樂隊何超與海膽仔（ Josie and The Uni Boys ）以由何超儀（ Josie Ho ）、鼓手李健宏（ KB ）、結他手 DEE LAM 和 DON CRUZ、低音結他手陳兆基（ GEI JAI ）組成。

雖然看似「停產」了三年有多，但其實樂隊一直在「創作 mode」之中，自去年推出單曲〈 何飄移 〉起，他們的「第二階段」開始了，更是為其新迷你專輯作準備，一連推出五首全新單曲！今年初面世的〈 水魚 〉一曲，都是想讓大家看到 Josie and The Uni Boys 更強、更有力量的音樂作品！

〈 水魚 〉又是一次精英音樂人的合作，有 LMF 的大飛 (Davy) 作曲及編曲，以藍調搖滾風格呈現，也是何超第一次玩這種風格；又請來黃貫中作詞，一句句看似沒連貫的歌詞：

趕不及出走 趕不及生鏽 我咬著煙頭 束起我兩袖 左右對衡 誰人做冠軍 疏離接近 仍還是惡啃 新聞舊聞 誰人做更狠 三餐一宿 想得真過份

細想下，卻似是隱約映射香港社會實況、香港市民心態。有樂迷更留言嘗試解釋歌詞的深層意思：

「 趕不及出走 」＝ 香港人回歸前趕不及出走； 「 左右對衡 誰人做冠軍 」＝ 政黨左右兩派對衡想做冠軍； 「 不想再做水魚 」＝ 普羅大眾不想俾被議員政府當水魚； 「 三餐一宿 想得真過份 」＝ 最後都是為溫飽，其他都無權過問； 網上樂迷留言

是不是真的有如此映射呢？那就只有何超、黃貫中才知了。無論如何，何超曾在《 Variety 》的訪問被問及「水魚是不是指她自己？」她答：「是關於我的，我常被當成水魚。我常常」其實大家想想看，有交稅的香港人又何嘗不是被人當水魚「撳」？日前香港政府才公布那個甚麼「明日大嶼」計劃估算造價 6,240 億港元，隨時超支過 10,000 億！還有日前相撞的港鐵（ MTR ）近年事故頻生，卻仍不斷加價！大家都不懂 say no 了...

何超與海膽仔也只對〈 水魚 〉一曲有這解釋：「 認真看過水魚的表情，或知牠其實面含笑意。 恍若渾然不知，活在溫柔欺騙的圈套里... 先看穿誰是水魚，不過是三餐一宿而已，何必 費盡心機，何須識破天機，或許殘暴背後真有不得已。 水魚的自知之明，看似天真癡傻，笑而不語，其實早已心知肚明。」看來他們都想表達誰是水魚、誰不是，也沒有關係了—— 一切皆心知肚明，但又可以怎樣？所有人都迫不得已的原因，不如一笑置之吧。

Dusty Bottle—You Don’t Know Me：有放盡的肆 任我安多酚處置

ONE PROMISE — 壹步：只得我 走得更高

清潔龍阿德 - 我的過去一言難盡...： Luna獻聲lo-fi阿德成長故事

per se — 慶祝無意義：「時間」代表著的點滴

林二汶 — 守破離：突破過去創造全新的自己

The Flashback - Replay: 自我重覆向乏味社會反擊