Jan Curious & tombeats. - Sicko ：觸執毛休息中 阿水新計劃

樂隊觸執毛正在休息狀態，各成員都開展進行個人計劃，主音阿水之前組新樂隊 R.O.O.T ，到今次個人名義的「S」EP，與bass手阿輝及導演阿Lok探索電子音樂的領域。

為什麼以三首歌都「S」作為開頭？這個S有什麼意思？

阿水 ：其實有蛋之後才有雞，剛剛好這三首歌都是「S」字頭，才決定用「S」作為EP的名字，所以是有蛋才有雞，相信很多科學家，都沒有告訴你真相。

阿水 個人EP第一波： 三首S頭及藍色的創作

阿水現在有什麼音樂的計劃是進行中？以往我們會稱呼你「觸執毛 阿水」，現在身份多了，應如何稱呼你？

阿水 ：以前在荃灣海壩村住的時候，別人會稱呼我「海壩村小霸王」，到我玩樂隊之後，大家會叫我「觸執毛 阿水」。到現時，我覺得最簡單的，我叫「阿水」，反而用「阿水」這個名字，什麼都有可能發生，可能我下年會參加 MMA (綜合格鬥) ，我都會用阿水這個名字，而不會用我之前打散打，「雪山飛龍」那個卓號。

Jan Curious 與 Teriver Cheung 的樂隊 R.O.O.T ，也是進行中的音樂企劃。 (取自：Jan Curious Facebook專頁 攝影：Rose Xie )

阿水同阿輝的合作，是怎樣的發生？

阿水 ：今次我和阿 Tom ，由這裡開始我會稱呼阿輝為「阿 Tom 」(不是 tombeats. ？)，剛好在觸執毛決定休息的時間，不如我們繼續裝備自己，在音樂發展路上有更多形式的作品發布。我跟阿 Tom 討論，之前他也試過玩program和做電子音樂 ，不如我們真的發布一些電子音樂類型的作品，試試會怎樣，就是這樣開始。在電子音樂的領域，我們還有很多空間去探索。開始就是這樣開始，怎樣結束就不知道，希望可以繼續做。

三首歌曲的mv，以水藍色的視覺，模糊不清的身影，陰暗與殘酷的形體表現，這是想表達什麼？

mv導演 神蹟再現 ( Lok ) ：個 mv 是表達一個人，在沐室思考的狀態，至於陰暗及殘酷，只是一種思考跳脫的表現，不是專登的，但這三首歌的主題較憂傷，所以用了這個方法去呈現。

阿水 「S」及藍色系列，主視覺圍繞一個人在沐室中的幻想。

這個「S」計劃及你的個人計劃，會如何發展下去？

阿水 ： 個人沒太多計劃，慶幸阿 Tom 同我一起去做，希望同阿 Tom 和 導演 Lok 一同去試，由最初開始做音樂就沒有期望得到什麼回響及回報，純粹是對自己的一種發洩和對創作的追求，下一系列的作品會在暑假發生。下一個系列，預告一下可能是太愛自己之後會發生什麼事？